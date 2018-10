Baukonjunktur im August stabil - Arbeitsvolumen steigt leicht an

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im August saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat leicht um 0,3 % gestiegen ist. Zuvor waren diegeleisteten Arbeitsstunden zwei Monate in Folge gesunken. Sowohl dieBeschäftigung als auch die Bruttolohnsumme gingen leicht zurück.Allerdings haben sich die Frühindikatoren erfreulich positiventwickelt. Die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbesind im Juli um 1,9 % gestiegen. Dies lag an einem kräftigen Anstiegder Auftragseingänge im Hochbau, wohingegen die Ordereingänge imTiefbau sanken. Auch die Baugenehmigungen legten im Juli zu (+ 8,3%), insbesondere im Wohnungsbau.Dabei sind die Finanzierungskonditionen weiterhin günstig, derImmobilienpreisanstieg hat sich offensichtlich aber wiederbeschleunigt, was den Immobilienerwerb insgesamt erschwert. DieStimmung unter den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes hat sichangesichts sinkender Exportaufträge abermals verschlechtert. DieVerunsicherung dürfte auch zunehmend die Investitionstätigkeit unddamit die Nachfrage nach Wirtschaftsbauten belasten. DerZentralverband des Deutschen Baugewerbes sowie der Hauptverband derDeutschen Bauindustrie erwarten für das Gesamtjahr einen Anstieg desUmsatzes im Bauhauptgewerbe um 5,5 % bzw. 6,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, Tel.: 0611/707-2720, TMiddendorf@soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell