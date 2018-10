Baukonjunktur im August: Große Nachfrage nach Bauleistungen hält Kapazitätsauslastung auf hohem Niveau

Berlin (ots) - "Die Nachfrage nach Bauleistungen bricht nicht abund zeigt sich weiter auf hohem Niveau. Auch im August legten dieOrder um gut 10% zu; (kumulativ gut 8%)", erklärt Felix Pakleppa,Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes(ZDB), anlässlich der heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichen Konjunkturdaten. "Hier zeigt sich die Nachfrage ausder Wirtschaft besonders dynamisch, vor allen Dingen imTiefbaubereich. Neben den Investitionen der Deutschen Bahn schlagensich hier Infrastrukturmaßnahmen u.a. zur Energieversorgung und zumLuftverkehr nieder," führt Pakleppa weiter aus. Der Umsatz stiegwiederum deutlich an, um gut 9%. Dabei hat der Tiefbau mit knapp +13%überaus deutlich zugelegt. Ursächlich dafür waren sowohlStraßenbaumaßnahmen des Bundes als auch die gewerblichenInvestitionen in Tiefbaumaßnahmen."Die Branche ist weiter auf Wachstumskurs", kommentiert Pakleppamit Blick auf die im August erbrachte Bauleistung. Bei gleicherAnzahl zur Verfügung stehender Arbeitstage haben die Unternehmen desBauhauptgewerbes im August, die geleisteten Stunden im Hoch- undTiefbau um 2,5% gegenüber dem Vorjahresmonat erhöht. Deutlich mehrStunden wurden dabei im Wohnungsbau geleistet (+4,6%). Pakleppaverweist schließlich auf die Leistungsfähigkeit der Branche in SachenKapazitäten: "In einem hart umkämpften Wettbewerb um Fachkräftegelingt es den Bauunternehmen dabei, sich zu behaupten und dieKapazitäten weiter anzupassen: Nach den Daten des StatistischenBundesamtes haben die Bauunternehmen mit mehr als 20 Beschäftigtengut 20.000 Beschäftigte mehr an Bord als vor einem Jahr (+4,7%). Daszeigt wieder neu, dass es nicht die fehlenden Kapazitäten am Bausind, die Bauvorhaben verzögern". Die Bauwirtschaft verzeichnet zudemeine hohe Geräteauslastung, die nach ifo-Angaben in den Sommermonatenbei über 83% lag und jahresdurchschnittlich um 1%-Punkt höher liegtals im Vorjahr.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell