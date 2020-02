Stuttgart/Berlin (ots) - Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich und an derShow-Küche von Bauknecht: Beim diesjährigen Medienboard-Empfang im Rahmen derBerlinale 2020 feierte der Hausgerätehersteller gemeinsam mit internationalenFilmemachern, Regisseuren und Schauspielern den "Taste of Berlin". Mit dabeiwaren Starkoch Ralf Jakumeit sowie Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella, diefür die Gäste nachhaltige Gerichte mit kreativem Twist in der Show-Küchezubereiteten. Für große Unterhaltung und Spaß sorgte Bauknecht zudem mit einerinteraktiven Fotoaktion rund um das Thema "Kochen" und "Küche".Wie nachhaltig schmeckt Berlin? - Ralf Jakumeit und Jana Ina Zarrella zaubertenin der Bauknecht Show-Küche regionale KöstlichkeitenDirekt vom roten Teppich zur Bauknecht Show-Küche: Stars wie Susan Sideropoulos,Stefanie Stappenbeck, Jan Sosniok und renommierte Größen aus der Filmbranche wieDetlev Buck und Michael Brandner versammelten sich bei der Medienboard-Party zur70. Berlinale um die Show-Küche von Bauknecht. Dort begeisterten Ralf Jakumeitund Jana Ina Zarrella die Gäste mit nachhaltigen und regionalen Köstlichkeiten."Taste of Berlin" lautete das Motto, unter dem sie drei typische BerlinerGerichte neu interpretiert zubereiteten: Currywurst, Pfannkuchen und Havelzander- basierend auf regionalen Zutaten und stilvoll drapiert auf nachhaltigenPalmblattschälchen. Denn der Medienboard-Empfang stand in diesem Jahr ganz imZeichen der Nachhaltigkeit. "Auch wir Gastronomen haben eine großeVerantwortung, was den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln angeht", so RalfJakumeit von den "Rocking Chefs". "Zum Glück gibt es Methoden, mit denen jederLebensmittelverschwendung reduzieren kann, zum Beispiel in Bezug auf dasMindesthaltbarkeitsdatum: Bevor etwas abläuft, lieber schnell kreativ werden undüberlegen, was sich aus den entsprechenden Zutaten kochen lässt. Auch wenn voneinem Lebensmittel scheinbar zu wenig übrig ist, lässt sich daraus eventuellnoch eine Vorspeise zaubern", erklärte der Koch weiter. Auch Jana Ina Zarrella,die bei der Zubereitung tatkräftig unterstützte, hatte sichtlich Spaß bei ihremAuftritt in der Show-Küche: "Es ist toll, Ralf beim Kochen zuzusehen und sichden ein oder anderen Kniff bei der Zubereitung abzuschauen", so die gebürtigeBrasilianerin. "Das Show-Kochen inspiriert mich, in der Küche selbst kreativ zuwerden und Lebensmittel bewusst einzusetzen." Großen Anklang fanden auch die vonRalf Jakumeit auf dem Handrücken der prominenten Gäste angerichtetenKönigsberger Klopse.Blitzlichtgewitter an der Show-KücheHingucker des Abends waren neben den kulinarischen Highlights auch diehochwertigen Einbaugeräte der Designlinie Collection.11 von Bauknecht, mit denendie Show-Küche ausgestattet war. Darüber hinaus sorgte der Hausgeräteherstellermit einer interaktiven Fotoaktion für eine Premiere, die bei den Gästen aufgroße Begeisterung stieß: Das "Who is Who" der deutschen Schauspiel- undFilmszene nutzte die Gelegenheit, an der Show-Küche zu posieren.Kreatives Show-Kochen dank innovativer GeräteKonsequenterweise spielte das Thema "Nachhaltigkeit" auch bei der Ausstattungder Show-Küche eine entscheidende Rolle: Immer wieder bediente sich RalfJakumeit aus der Kühl-/Gefrierkombination Active Quattro von Bauknecht. Durchihre innovativen Funktionen und Ausstattungsmerkmale, wie demMulti-Inverter-Kompressor, der für eine schnelle Temperaturwiederherstellungsorgt, herrscht immer die optimale Luftfeuchtigkeit - für maximale Frische undGenuss. Dank der Multitemperatur-Zone, die drei unterschiedliche Temperaturenzur optimalen Aufbewahrung von Gefriergut jeder Art bietet, bleiben auchempfindliche Lebensmittel länger haltbar. So lassen sich gesunde Gerichte überlängere Zeiträume planen und die Verschwendung von Lebensmitteln wird dadurchdeutlich reduziert. Qualität und Benutzerfreundlichkeit spiegelten sich auch indem neuen Induktionskochfeld sowie dem mehrfach ausgezeichneten Einbaubackofenund dem Mikrowellenbackofen der grifflosen Designlinie Collection.11 wider. ImMittelpunkt standen dabei die intuitiven, benutzerfreundlichen Displays, mitdenen auch anspruchsvolle Gerichte ganz leicht gelingen und mit derenUnterstützung Ralf Jakumeit und seine Co-Köchin Jana Ina Zarrella dieKöstlichkeiten zubereiteten. "Seit über 100 Jahren entwickeln wirHaushaltsgeräte mit nachhaltigen Innovationen und Technologien. Mit unserenEinbaugeräten verfolgen wir das Ziel, die Konsumenten davon zu überzeugen, dasses Spaß macht, in der Küche bewusst zu kochen und dabei kreativ zu werden",sagte Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Nordeuropa der BauknechtHausgeräte GmbH. "Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir uns zum zweiten Malim Rahmen der Berlinale mit unserer Bauknecht Show-Küche präsentieren durftenund die Gäste der Medienboard-Party mit dem "Taste of Berlin" begeisternkonnten", so Bidlingmaier weiter.Bauknecht Hausgeräte und Whirlpool CorporationDie 1919 gegründete Bauknecht Hausgeräte GmbH vertreibt Hausgeräte rundum dieThemen Kochen, Backen, Spülen, Waschen, Trocknen, Kühlen und Gefrieren. Seit1991 ist Bauknecht Teil der Whirlpool Corporation. Die Whirlpool Corporation(NYSE: WHR) ist der führende Großgerätehersteller der Welt mit einemJahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar, 77.000 Mitarbeitern und 59Fertigungs- und Technologieforschungszentren im Jahr 2019. Das Unternehmenvermarktet Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht,JennAir, Indesit und andere große Markennamen in fast allen Ländern der Welt.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unterwww.whirlpoolcorp.com und www.bauknecht.eu.Pressekontakt:Kerstin TriebenerBauknecht Hausgeräte GmbHTel. 0711-81071-1271kerstin_triebener@whirlpool.comwww.bauknecht.deMargarita SossauEmanate GmbHTel. 089-12445-135bauknecht@emanatepr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15584/4527447OTS: Bauknecht Hausgeräte GmbHOriginal-Content von: Bauknecht Hausgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuell