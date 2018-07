Baukindergeld wirkt / 18.800 mehr potenzielle Eigentümer im Geschäftsgebiet der LBS Ost

Potsdam (ots) - Das von der Großen Koalition beschlosseneBaukindergeld ist im Geschäftsgebiet der LBS OstdeutscheLandesbausparkasse AG für 18.800 Mieterhaushalte eine willkommeneUnterstützung. "In Sachsen können sich dadurch 8.400, inSachsen-Anhalt 6.300, in Brandenburg 1.800, in Mecklenburg-Vorpommern1.400 und in Berlin 900 zusätzliche Familien Wohneigentum leisten",erklärt der Vorstandsvorsitzende Werner Schäfer. Insgesamt sind inDeutschland 58.000 Haushalte mehr dazu in der Lage. Zu diesemErgebnis kommt eine aktuelle Modellrechnung des BerlinerImmobilienforschungsinstituts empirica.Die Wissenschaftler haben in ihrer Untersuchung zunächst das"natürliche" Ersterwerberpotenzial ermittelt. Dabei wurden alleMieterhaushalte mit Kindern betrachtet, die über ausreichendEigenkapital und Einkommen verfügen, um sich eine ortsüblicheImmobilie leisten zu können. Hierfür nahmen die Forscher eineregionalspezifische Gewichtung von Eigenheimpreisen vor. Im Ergebniskamen sie auf ein Potenzial von 181.000 Familien. Wird der über zehnJahre gewährte, als Eigenkapital berücksichtigte Zahlungsstrom durchdas Baukindergeld einbezogen, erhöht es sich das Potenzial auf239.000 (+ 32 %).Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell