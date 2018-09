Baukindergeld startet am 18.09.2018

Frankfurt am Main (ots) -- Baukindergeld ab 18.09. online beantragbar- Familien und Alleinerziehende können Zuschüsse zur Bildung vonWohneigentum erhaltenAb dem 18. September 2018 können Familien und Alleinerziehende dasBaukindergeld zur Bildung von Wohneigentum und zur Altersvorsorge beider KfW Bankengruppe online beantragen. Das Baukindergeld ist eineFörderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, umden erstmaligen Erwerb von selbstgenutzten Wohneigentum für Familienmit Kindern zu unterstützen.Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe: "Mitdem Baukindergeld bietet die KfW einen neuen Zuschuss an, der dieKreditförderung aus dem KfW-Wohneigentumsprogramm gut ergänzt. Sowird er zur Erhöhung der Wohneigentumsquote in Deutschland beitragen.Darüber hinaus leistet das Baukindergeld einen wichtigen Beitrag zurAltersvorsorge für Familien mit Kindern und Alleinerziehende. Überdas KfW-Zuschussportal bieten wir eine digitale Plattform für eineschnelle Beantragung des Baukindergelds."Die Baukindergeld-Förderung umfasst folgende wesentliche Punkte:- Finanzielle Unterstützung der Eigentumsbildung für Familien undAlleinerziehende in Deutschland mit mindestens einem, imgleichen Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren.- Zuschusshöhe von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr für dieerstmalige Neuschaffung oder den Ersterwerb von Wohneigentuminsbesondere auch im Wohnungsbestand über 10 Jahre (d. h. beieinem Kind insgesamt 12.000 Euro)- Einkommensgrenze von 75.000 Euro zu versteuerndemHaushaltseinkommen pro Jahr und zusätzlich 15.000 Euro pro Kind(d. h. 90.000 Euro bei einem Kind, 105.000 Euro bei 2 Kindern)- Baukindergeld wird rückwirkend ab dem 01. Januar 2018 gewährt- Baukindergeld wird erst nach Einzug beantragt und einmal im Jahrausgezahlt- Baukindergeld ist u. a. mit den KfW Förderprogrammen zumEnergieeffizienten Bauen und Sanieren sowie Programmen derBundesländer kombinierbarFamilien und Alleinerziehende können ihren Antrag einfach onlineüber das KfW-Zuschussportal stellen.Informationen zu der Beantragung stehen auf der Internetseitewww.kfw.de/baukindergeld zur Verfügung.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Sybille BauernfeindTel. +49 (0)69 7431 2038, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell