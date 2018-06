Baukindergeld kommt ohne Flächenbegrenzung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das Baukindergeld kommt nun wohl doch ohne eine Flächenbegrenzung. Das sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder am Mittwochmorgen im ARD-Morgenmagazin. Die Spitzen der Großen Koalition hätten sich darauf geeinigt.

Zuletzt war im Gespräch, das Baukindergeld nur für Wohneigentum bis zu 120 Quadratmeter Größe zu zahlen, auch 140 Quadratmeter wurde erwogen. Die Spitzen der Koalition waren am späten Dienstagabend zu einem vierstündigen Spitzengespräch zusammengekommen. Eine Einigung bei der Migrationsproblematik gab es dabei aber offenbar nicht. "Warten wir es einfach mal ab", sagte Kauder dazu. Die CSU hatte der Kanzlerin eine Frist gesetzt, auf dem EU-Gipfel Ende der Woche eine europäische Lösung zu finden, ansonsten will Innenminister Seehofer eigenmächtig bestimmte Zurückweisungen von Asylbewerbern anordnen. Eine Entscheidung soll nun am Sonntag fallen, dann tagen die Parteigremien von CDU und CSU.

Foto: über dts Nachrichtenagentur