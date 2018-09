Baukindergeld: Ab kommenden Dienstag endlich zu beantragen / Große regionale Spreizung beim Effekt der Förderung als Kritik

München (ots) - Das Baukindergeld soll Familien den Weg ins eigeneZuhause erleichtern. Bereits im Koalitionsvertrag haben dieRegierungsparteien grundsätzlich vereinbart, wie das neueFörderprojekt gestaltet sein soll. Nach einigen Diskussionen kann dieneue Förderung nunmehr ab nächsten Dienstag, 18. September 2018,beantragt werden.Das Versprechen des Baukindergelds lautet: Familien mit Kindernsollen gerade vor dem Hintergrund steigender Immobilienpreise beimBau oder Kauf einer Immobilie unterstützt werden. Deshalb erhaltenkünftig Familien für jedes Kind über einen Zeitraum von zehn Jahrenjeweils 1.200 Euro Baukindergeld, insgesamt also bis zu 12.000 Euroje Kind. Eine Familie mit drei förderfähigen Kindern kann damit biszu 36.000 Euro staatliche Unterstützung bekommen. WichtigsteVoraussetzung ist, dass zumindest ein Kind mit den Eltern im Haushaltlebt, das zum Zeitpunkt der Antragstellung das 18. Lebensjahr nochnicht vollendet hat. Darüber hinaus gibt es Höchstgrenzen beimEinkommen: Das Haushaltseinkommen darf maximal 75.000 Euro betragen,pro Kind steigt das Limit um jeweils 15.000 Euro. Dabei ist das zuversteuernde Einkommen des Antragsstellers sowie des Ehe- oderLebenspartners entscheidend - also nach Abzug von Sonderausgaben,Kinderfreibeträgen und sonstigen Belastungen.Hauptkritikpunkt an der Maßnahme ist, dass der Nutzen abhängig vomWohnort sehr ungleich verteilt ist: So kann in Ballungsräumen dieFörderung bisweilen noch nicht einmal einen Teil der Kaufnebenkostendecken. In Regionen mit niedrigen Immobilienpreisen dagegen kann einerheblicher Teil der Gesamtkosten mit dem Baukindergeld bestrittenwerden."Grundsätzlich begrüßen wir jede Förderung, die Familien dabeihilft, sich den Wunsch vom eigenen Zuhause zu erfüllen. Allerdingssollte die Aussicht auf Förderung nicht die alleinige Grundlage füreine Kaufentscheidung sein", erläutert Mirjam Mohr, Mitglied desVorstands der Interhyp AG, und ergänzt: "Entsprechend wichtig ist es,in der individuellen Beratung den tatsächlichen Effekt desBaukindergelds und das Zusammenspiel mit anderen Fördermöglichkeitenzu prüfen." Für die Abwicklung ist die staatliche Förderbank KfWzuständig. Die Förderanträge können ab 18. September 2018 eingereichtwerden. Die Zulage wird auch dann gewährt, wenn das Eigenheim vor demDatum der Antragstellung erworben worden ist - maßgebend ist derErwerb oder die Erteilung der Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2018.Die Förderung kann also auch rückwirkend beantragt werden.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2017 ein Baufinanzierungsvolumen von 19,8 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an 110 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Ingo Buchholzer, Pressesprecher InterhypTelefon (089) 20 30 7 - 13 90E-Mail: ingo.buchholzer@interhyp.dewww.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell