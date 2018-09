Baukindergeld kann ab sofort beantragt werden / 18.800 mehr potenzielle Eigentümer im Geschäftsgebiet der LBS Ost

Potsdam (ots) - Die Formalitäten zum Baukindergeld sind geregelt.Vom 18. September an können Familien und Alleinstehende mit Kinderndie neue Förderung im Zuschussportal der Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW) beantragen.Die Bildung von Wohneigentum wird rückwirkend zum 1. Januar mit1.200 Euro pro Kind und Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahrenbezuschusst. Angesichts der gestiegenen Immobilienpreise ist dieFörderung für viele eine wichtige Finanzierungshilfe. Insbesondereden so genannten Schwellenhaushalten ebnet sie den Weg in die eigenenvier Wände. Im Geschäftsgebiet der LBS Ostdeutsche LandesbausparkasseAG betrifft das 18.800 Mieterhaushalte. "In Sachsen können sich8.400, in Sachsen-Anhalt 6.300, in Brandenburg 1.800, inMecklenburg-Vorpommern 1.400 und in Berlin 900 zusätzliche FamilienWohneigentum leisten", so Vorstandsmitglied Winfried Ebert. Insgesamtsind es in Deutschland 58.000 Haushalte. Zu diesem Ergebnis kommteine aktuelle Modellrechnung des Berliner Forschungsinstitutsempirica.So erfreulich die Zahlen sind: Sie zeigen auch, dass dasBaukindergeld allein nicht ausreicht, den angespannten Wohnungsmarktzu entlasten. Insbesondere jungen Menschen fehlen attraktive Anreize,um frühzeitig Eigenkapital aufzubauen. "In der aktuellenNiedrigzinsphase ist es wichtiger denn je, das Ansparen überstaatlich geförderte Instrumente wie die Wohnungsbauprämie oderWohn-Riester attraktiv zu halten", erklärt Winfried Ebert. Nur sokann es gelingen, dass Deutschland im europäischen Vergleich die roteLaterne als Land mit der niedrigsten Wohneigentumsquote abgibt.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell