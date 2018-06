Baukindergeld: Osten und strukturschwache Regionen profitieren, der Rest kaum

Nürnberg (ots) - Das Baukindergeld bringt in den meisten RegionenDeutschlands nur geringe Erleichterung für Familien, hauptsächlich imOsten und nordöstlichen Bayern profitieren Immobilienkäufer - daszeigt eine Analyse von immowelt.de / In München macht die Förderunggerade einmal 2,1 Prozent vom Kaufpreis für Immobilien aus, inHamburg (2,7 Prozent) und Frankfurt (3 Prozent) ist der Anteil nurgeringfügig höher / Die niedrigste Quote verzeichnet der LandkreisStarnberg (1,2 Prozent) / In ostdeutschen Landkreisen ist der Anteilmit bis zu 22,9 Prozent am höchstenDie Bundesregierung will mit dem Baukindergeld Familien den Wegins Wohneigentum erleichtern. Wie stark der Effekt beimImmobilienkauf ist, unterscheidet sich stark nach Region. Am meistenprofitieren Familien in den ostdeutschen Bundesländern und instrukturschwachen Regionen wie etwa im nordöstlichen Bayern. FürKäufer in angespannten Wohnungsmärkten, ob urbane Zentren oderländliches Umland, ist die Wirkung gering. Zu diesem Ergebnis kommteine Analyse der Kaufpreise in allen deutschen Stadt- und Landkreisenvon immowelt.de. Demnach kostet in München eine familientauglicheWohnung (mindestens 4 Zimmer, ab 80 Quadratmetern) inklusive allerKaufnebenkosten im Median 569.993 Euro. Das Baukindergeld für eineFamilie mit einem Kind beträgt über 10 Jahre 12.000 Euro oder andersausgedrückt 2,1 Prozent vom Kaufpreis. Damit lassen sich nicht einmalansatzweise die Kaufnebenkosten decken. Hinzu kommt, dass diesedirekt nach dem Kauf anfallen, die Förderung aber auf 10 Jahreangelegt ist. Im südlich von München gelegenen Landkreis Starnbergist die Quote sogar noch geringer: 1,2 Prozent des Immobilienpreiseswerden hier vom Staat übernommen - so wenig wie nirgendwo anders inDeutschland."In Ballungsräumen mit hoher Nachfrage und geringem Angebot habensich die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so starkverteuert, dass das Baukindergeld kaum Wirkung zeigen wird", sagtImmowelt-CEO Carsten Schlabritz. München und dessen Speckgürtel sinddabei kein Einzelfall. Auch in Großstädten wie Hamburg (2,7 Prozent)oder Frankfurt (3 Prozent) sind die Immobilienpreise so hoch, dassdas Baukindergeld den Immobilienkauf nicht attraktiver macht. "Durchdas Baukindergeld wird sich die Eigentumsquote nicht wesentlichverändern - besonders in angespannten Wohnungsmärkten ist der Effektzu gering", erklärt Carsten Schlabritz. Doch nicht nur in den größtendeutschen Städten ist die Wirksamkeit gering - auch in hochpreisigenStudentenstädten wie Wiesbaden (3,1 Prozent), Bamberg (3,2 Prozent)oder Darmstadt (3,2 Prozent) bekommen Familien mit einem Kind nureinen geringen Anteil des Kaufpreises als Förderung.Geringer Effekt in bayerischen LandkreisenInsgesamt beträgt die Förderung in 176 von 401 Stadt- undLandkreisen weniger als 5 Prozent des mittleren Angebotspreisesinklusive Nebenkosten. Vor allem in bayrischen Landkreisen ändertsich für Familien durch das Baukindergeld wenig. Unter den 20 Stadt-und Landkreisen mit den höchsten Immobilienpreisen und damit denniedrigsten Förderquoten befinden sich 18, die in Bayern liegen.Neben Starnberg weisen weitere Regionen um die Landeshauptstadt, wiedie Landkreise München (1,7 Prozent), Miesbach (1,8 Prozent) oderDachau (1,9 Prozent) die geringsten Quoten auf. Doch auch in anderenBundesländern ist der Effekt gering: Im Main-Taunus-Kreis (Hessen),Bodenseekreis (Baden-Württemberg) oder Landkreis Stormarn(Schleswig-Holstein) beträgt der Anteil rund 3 Prozent.Vorteil für Käufer im Osten und NordbayernDass beim Effekt des Baukindergeldes keine Stadt-/Landverteilungfeststellbar ist, zeigt, dass auch in Großstädten wie Leipzig (8,3Prozent), Duisburg (6,8 Prozent) oder Essen (6,4 Prozent) die Quoterelativ hoch ist. Die größten Profiteure von der geplanten Förderungsind Familien im Osten. Allein unter den 20 Stadt- und Landkreisenmit den höchsten Förderquoten liegen 16 in den neuen Bundesländern,darunter mit Chemnitz und Gera auch zwei Städte. Den größten Effektspüren Familien im Kyffhäuserkreis in Thüringen. Vom mittlerenKaufpreis von 52.438 Euro für eine Immobilie mit mindestens 4 Zimmernwerden dank Baukindergeld 22,9 Prozent vom Staat übernommen. Imsächsischen Vogtlandkreis (21,3 Prozent) und im LandkreisMansfeld-Südharz (20,6 Prozent) in Sachsen-Anhalt liegt die Quote nurminimal darunter. Allerdings gibt es auch westdeutsche Regionen, indenen Familien stark profitieren - beispielsweise imniedersächsischen Landkreis Goslar (14,2 Prozent) oder in denbayerischen Landkreisen Hof (14 Prozent) oder Wunsiedel (13,8Prozent).Ausführliche Tabellen zu den Ergebnissen stehen hier zum Downloadbereit: http://ots.de/z1uBRLBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 401 deutschenStadt- und Landkreisen waren alle 2017 auf immowelt.de inseriertenAngebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrtnachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der 2017 angebotenenWohnungen und Häuser mit mindestens vier Zimmern und 80 Quadratmeternwieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Berechnungsgrundlage:
Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 401 deutschenStadt- und Landkreisen waren alle 2017 auf immowelt.de inseriertenAngebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrtnachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der 2017 angebotenenWohnungen und Häuser mit mindestens vier Zimmern und 80 Quadratmeternwieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Für dieBerechnung der Förderquote einer Familie mit einem Kind wurden zu denmittleren Angebotspreisen die bundeslandspezifischen Kaufnebenkostenaddiert und durch die Fördersumme von 12.000 Euro geteilt. 