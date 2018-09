Baukindergeld: Familien im Osten und in Teilen Bayerns profitieren, der Rest kaum

Nürnberg (ots) - Das Baukindergeld bringt in den meisten RegionenDeutschlands nur geringe Erleichterung für Familien, hauptsächlich imOsten und nordöstlichen Bayern profitieren Immobilienkäufer - daszeigt eine Analyse von immowelt.de / Die niedrigste Quote verzeichnetder Landkreis Starnberg (2,6 Prozent), gefolgt von Hamburg (2,7Prozent) und dem Landkreis Main-Taunus-Kreis (2,8 Prozent) /Baukindergeld Plus in Bayern: In München werden 4,4 Prozentübernommen, im Landkreis Hof 29,1 ProzentAb 18. September können Familien das von der Bundesregierungbeschlossene Baukindergeld beantragen. Wie stark der Effekt beimImmobilienkauf ist, unterscheidet sich stark nach Region. Am meistenprofitieren Familien in den ostdeutschen Bundesländern und instrukturschwachen Regionen wie etwa im nordöstlichen Bayern. FürKäufer in angespannten Wohnungsmärkten, ob urbane Zentren oderländliches Umland, ist die Wirkung gering. Zu diesem Ergebnis kommteine Analyse von immowelt.de, für die der Anteil des Baukindergeldesam Kaufpreis inklusive Nebenkosten in allen deutschen Stadt- undLandkreisen berechnet wurde.Demnach kostet in Hamburg eine familientaugliche Wohnung(mindestens 4 Zimmer, ab 80 Quadratmeter) inklusive allerKaufnebenkosten im Median 442.265 Euro. Das Baukindergeld für eineFamilie mit einem Kind beträgt über 10 Jahre 12.000 Euro oder andersausgedrückt 2,7 Prozent des Kaufpreises. Damit lassen sich nichteinmal ansatzweise die Kaufnebenkosten decken. Hinzu kommt, dassdiese direkt nach dem Kauf anfallen, die Förderung aber auf 10 Jahreangelegt ist. Einen vergleichbar niedrigen Effekt hat der Zuschussauch in Frankfurt. In der Mainmetropole werden 3,0 Prozentübernommen. In den umliegenden Landkreisen wie dem Main-Taunus-Kreis(2,8 Prozent) oder Hochtaunuskreis (3,0 Prozent) ist der Effektähnlich oder sogar geringer. Auch in Düsseldorf (3,4 Prozent),Stuttgart (3,5 Prozent) und Berlin (3,8 Prozent) ist die Förderungeher ein Tropfen auf den heißen Stein."In Ballungsräumen mit hoher Nachfrage und geringem Angebot habensich die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so starkverteuert, dass das Baukindergeld kaum Wirkung zeigen wird", sagtImmowelt-CEO Carsten Schlabritz. "Durch das Baukindergeld wird sichdie Eigentumsquote nicht wesentlich verändern - besonders inangespannten Wohnungsmärkten ist der Effekt zu gering", erklärtCarsten Schlabritz. Dabei ist nicht nur in den größten deutschenStädten und ihrem Speckgürtel die Wirksamkeit gering - auch inhochpreisigen Studentenstädten wie Wiesbaden (3,1 Prozent), Darmstadt(3,2 Prozent) oder Karlsruhe (3,4 Prozent) bekommen Familien miteinem Kind nur einen geringen Anteil des Kaufpreises als Förderung.Mehr Zuschüsse in BayernFür Familien in Bayern ist der Immobilienkauf besonders in denangespannten Wohnungsmärkten mit hohen Preisen nur schwer zurealisieren. Allerdings unterstützt die Bayerische Staatsregierungseit 1. September Familien mit weiteren Fördergeldern. Mit demBaukindergeld Plus erhöht der Freistaat Bayern das Baukindergeld desBundes von 1.200 Euro pro Kind und Jahr über einen Zeitraum von 10Jahren um zusätzlich 300 Euro pro Kind und Jahr. Zudem kann beim Kaufeine von Kindern unabhängige Eigenheimzulage in Höhe von einmalig10.000 Euro beantragt werden, womit bereits die Kaufnebenkosten zumTeil finanziert werden können. Addiert bekommen Familien somit 25.000Euro Unterstützung. Doch selbst damit ist die Förderquote in und umMünchen gering. Im Landkreis Starnberg beträgt der Anteil 2,6 Prozentund damit so wenig wie nirgendwo sonst in Deutschland. In denLandkreisen München (3,5 Prozent) und Miesbach (3,7 Prozent) sind dieQuoten nur minimal höher. Immerhin: In der Stadt München (4,4Prozent) wird durch die höheren Zuschüsse prozentual mehr übernommenals in Berlin, Hamburg oder Frankfurt.Im Gegensatz zu den boomenden Städten führt das Baukindergeld Plusund die Eigenheimzulage in strukturschwachen Regionen Bayerns dazu,dass die höchsten Förderquoten der ganzen Bundesrepublik erreichtwerden. In den Landkreisen Hof (29,1 Prozent) und Wunsiedel (28,8Prozent) sowie in der Stadt Hof (28,8 Prozent) profitieren Familiendank niedriger Immobilienpreise am meisten.Vorteil für Käufer im OstenNeben den Regionen im Nordosten Bayerns sind vor allem Familien inden ostdeutschen Bundesländern die größten Profiteure desBaukindergeldes. Den stärksten Effekt im Osten spüren Familien imKyffhäuserkreis in Thüringen. Vom mittleren Kaufpreis von 52.438 Eurofür eine Immobilie mit mindestens 4 Zimmern werden dank Baukindergeld22,9 Prozent vom Staat übernommen. Im sächsischen Vogtlandkreis (21,3Prozent) und im Landkreis Mansfeld-Südharz (20,6 Prozent) inSachsen-Anhalt liegt die Quote nur minimal darunter. Generell istbeim Effekt des Baukindergeldes keine Stadt-/Landverteilungfeststellbar, da auch in Großstädten wie Leipzig (8,3 Prozent),Duisburg (6,8 Prozent) oder Essen (6,4 Prozent) die Quote relativhoch ist.Ausführliche Tabellen zu den Ergebnissen stehen hier zum Downloadbereit: http://ots.de/GtQBbaBerechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 401 deutschenStadt- und Landkreisen waren alle 2017 auf immowelt.de inseriertenAngebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise.Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrtnachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der 2017 angebotenenWohnungen und Häuser mit mindestens vier Zimmern und 80 Quadratmeternwieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Für dieBerechnung der Förderquote einer Familie mit einem Kind wurden zu denmittleren Angebotspreisen die bundeslandspezifischen Kaufnebenkostenaddiert und durch die Fördersumme von 12.000 Euro geteilt. 