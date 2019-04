Baukindergeld, Denkmal AfA & Co: Bauunternehmer Charles Smethurst über Vorteile beim Immobilienkauf (FOTO)

Langenhagen-Hannover (ots) -Der deutsche Immobilienmarkt boomt. Die enorme Wertsteigerungmacht Immobilien zu einer der beliebtesten langfristigenKapitalanlagen. Entsprechend ist die Nachfrage für Immobilien anausgewählten Standorten in den letzten Jahren so hoch wie nie:"In Metropolregionen beobachten wir schon seit Jahren einenenormen Wertzuwachs bei allen Immobilien. Aber auch die B-Standortelegen erheblich zu, vor allem Wohnimmobilien werden immer öfter auchaußerhalb der innerstädtischen Gebiete nachgefragt", bestätigtCharles Smethurst, Bauunternehmer aus Langenhagen bei Hannover. Mitder von ihm gegründeten Dolphin Gruppe ist er auf die Sanierung undUmnutzung von Denkmalimmobilien spezialisiert. Nicht nur über dieRevitalisierung von Wohnhäusern aus der Gründerzeit, sondern auch mitder Renovierung und Umgestaltung von Verwaltungsgebäuden undIndustriedenkmalen hat die Unternehmensgruppe in den letzten 10Jahren Wohnungen bereitgestellt.Käufer von Denkmalimmobilien haben über die Denkmalschutz-AfA einenormes Einsparpotenzial. Weil die Auflagen für Altbausanierungenbesonders hoch sind und Eigentümer durch eben diese Auflagen auchnach der Sanierung höhere Instandhaltungskosten tragen müssen, könnenKäufer einer Denkmalimmobilie die Sanierungskosten steuerlich geltendmachen. Eigennutzer, die eine Wohnung in einem Baudenkmal selbstbewohnen, können mit dieser Regelung über einen Zeitraum von 10Jahren 90% der Baukosten von ihrer Einkommensteuer abschreiben.Kapitalanleger können sogar die vollen Sanierungskosten über 12 Jahrevon ihrer Steuer absetzen. "Darüber hinaus bieten Altbauten natürlichauch einen besonders hohen Wohnwert, die Nachfrage nachAltbauwohnungen ist deshalb ausgesprochen hoch", erklärt Smethurst.Für alle Gebäude, die nach 1925 errichtet wurden gilt immerhinnoch die Normal-AfA. Diese ermöglicht eine Abschreibung von 2,5% desGebäudewertes über 40 Jahre. "Kürzlich kam außerdem das Baukindergeldals weiterer Anreiz für Käufer von Wohneigentum hinzu. Auch könnensich Wohnungskäufer bei den zuständigen Landesbanken oder der KfWüber Förderprogramme informieren. Die Bundesländer bieten hiermitunter sehr attraktive Hilfen bei der Finanzierung einerWohnimmobilie", rät Bauunternehmer Charles Smethurst.Pressekontakt:Monika SchröderCreative Clou GmbHAn der Markuskirche 330163 HannoverM.Schroeder@creative-clou.comTel. +49 (0)511 / 899300-60Original-Content von: Dolphin Trust GmbH, übermittelt durch news aktuell