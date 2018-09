Baukindergeld: Auf den richtigen Einsatz kommt es an

Hamburg (ots) - Ab dem 18. September können Familien mitmindestens einem Kind unter 18 Jahren das neue Baukindergeld bei derKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Rückwirkend zum 1.Januar 2018 erhalten sie dann für den Kauf oder Bau einer Immobilie10 Jahre lang jährlich 1.200 Euro Unterstützung pro Kind.Voraussetzung: Das zu versteuernde Jahreshaushaltseinkommen darf miteinem Kind 90.000 Euro nicht überschreiten. Mit jedem weiteren Kinderhöht sich der Betrag zudem um 15.000 Euro.Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer von Baufi24.de, demunabhängigen Beratungs- und Vermittlungsportal für Baufinanzierungen,begrüßt die Entscheidung: "Selbst in Ballungszentren gibt esStadtteile mit Immobilien, die auch für Familien mit kleinerem Budgetfinanzierbar sind. Für sie sind 12.000 Euro eine großeUnterstützung."Einen grundlegenden Anreiz zu investieren, sieht er in dem neuenBaukindergeld hingegen nicht. "Wer sich einen Hauskauf erst mithilfevon 1.200 Euro zusätzlich im Jahr leisten kann, sollte genau abwägen,ob er die finanzielle Belastung eingehen möchte", so Scharfenorth.Mehr rausholen aus dem BaukindergeldZukünftige Immobilienbesitzer sollten den Zuschuss indes überlegteinsetzen. "Wer nicht zwingend auf die Bezuschussung angewiesen ist,sollte das Baukindergeld als Sicherheitsrücklage für weitere Ausgabennutzen - und die kommen garantiert", rät Scharfenorth. Ebenfallssinnvoll kann es sein, das Baukindergeld für Sondertilgungeneinzusetzen. Scharfenorth empfiehlt deshalb: "Die Beträge über 5Jahre zunächst als Puffer anzusparen und anschließend für eineSondertilgung des Darlehens zu nutzen." Wer sich für diese Varianteentscheidet, sollte auf die genauen Darlehenskonditionen achten.Einige Banken erheben höhere Zinsen bei Sondertilgungen. Daher rätder Experte zu einem Vertrag, der auch Sonderzahlungen ohneZusatzkosten zulässt.Über Baufi24Das Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungenwww.Baufi24.de bietet Darlehensinteressierten umfangreicheInformationen zum Thema Immobilienfinanzierung und vergleicht dieAngebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. Die Berater inden deutschlandweiten Geschäftsstellen unterstützen zukünftigeHausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie dieoptimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowiepersönlich vor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell