Bauindustriepräsident Hübner zur Diskussion über Öffentlich Private Partnerschaften:

Berlin (ots) - / Zeit- und Kostenrahmen werden eingehalten / ÖPPstellt keine Privatisierung dar / Mehr Modellvielfalt bei deröffentlichen Beschaffung"Öffentlich Private Partnerschaften sind ein sinnvolles und gutesInstrument, um die Sanierung und den Ausbau von Bundesfernstraßen anbestimmten Streckenabschnitten schnell und effizient voranzubringen.Alle fertiggestellten ÖPP-Verkehrsprojekte wurden für den Verkehr vorder Zeit freigegeben, ohne Baukostensteigerungen. Die Vorteile fürdie Bürgerinnen und Bürger liegen also auf der Hand. Ich frage mich,wieso diese Fakten in der öffentlichen Diskussion keine Beachtungfinden." Dies erklärte der Präsident des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie, Dipl.-Ing. Peter Hübner, heute in Berlin. "DieseVorteile werden auch von Seiten der öffentlichen Auftraggeberbestätigt. Die hohe Qualität der Bauleistung und die Kosten- undTerminsicherheit sprächen für diese Projekte", so Hübner.In diesem Zusammenhang widersprach Hübner auch der vielfachenBehauptung, bei ÖPP handele es sich um eine Privatisierung. "BeiÖPP-Projekten verbleibt das Eigentum in der Hand des Staates. Es gehtnicht an den privaten Betreiber über", erklärte Hübner. Dieserübernehme Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung einesStreckenabschnitts für einen bestimmten Zeitraum, meist 30 Jahre, underhalte dafür eine entsprechende "Vergütung". Vertraglich werdegeregelt, welche Leistungen der Private zu erbringen habe und inwelchem Zustand die Strecke am Ende des Vertragszeitraums wieder anden Staat übergeben werden müsse. "ÖPP ist keine Privatisierung",betonte Hübner nachdrücklich.Auch die Darstellung, der Steuerzahler bleibe im Falle einerInsolvenz des privaten Betreibers auf den Kosten sitzen, stimmenicht. Das finanzielle Risiko geringerer Mauteinnahmen liege aufprivater Seite. Daher sei das Argument, der Steuerzahler sei am Endeder Geschädigte, falsch. Hübner. "Für die Autofahrer ändert sichnichts. Die Strecke steht ja weiterhin zur Verfügung." Darüber hinaussei die Vergütung heutiger ÖPP-Verkehrsprojekte an die Verfügbarkeitder Strecke und nicht mehr an die Verkehrsmenge geknüpft, erläuterteHübner.Anstatt ÖPP immer wieder zu kritisieren, solle endlich darüberdiskutiert werden, wie die öffentliche Beschaffung - gerade beigroßen und komplexen Bauprojekten - insgesamt verbessert werdenkönne. Denn aufgrund mangelnder Planungs- und Managementkapazitätender öffentlichen Hand seien die klassischen Leitbilder am Bau, wiedie strikte Trennung von Planen und Bauen sowie die Zerlegung in eineVielzahl von kleinen Fach- und Teillosen, zu hinterfragen. "Was wirbrauchen sind "passende Lösungen" für unterschiedliche baulicheHerausforderungen. Deshalb stehen wir für eine breite Palette anBeschaffungsmodellen, aus der öffentliche Auftraggeber das für ihreZwecke geeignete Modell aussuchen können. Zu dieser "Modellvielfalt"gehört auch ÖPP", so Hübner abschließend.Pressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell