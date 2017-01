Bauindustrie zur Wohnungsbaupolitik: Fertigstellungszahlen deutlich erhöhen - Seriellen Wohnungsbau forcieren

Berlin (ots) - "Im laufenden Jahr wird die Bauwirtschaft bis zu320.000 Wohnungen fertigstellen. Auch wenn wir damit die Produktionseit 2009 mehr als verdoppelt haben, werden wir den Bedarf vonmindestens 350.000 Einheiten weiterhin deutlich verfehlen". Mitdiesen Worten kommentierte heute in München der Hauptgeschäftsführerdes Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, RA Michael Knipper, imRahmen einer Pressekonferenz des Fachverbandes vorgehängtehinterlüftete Fassaden (FVHF) die aktuelle wohnungsbaupolitischeSituation. Er setzt für die Zukunft auf eine stärkereIndustrialisierung der Produktion, um ausreichend bezahlbarenWohnraum zu schaffen.Ein guter Teil der neu auf den Markt kommenden Mietwohnungen seiin einer Preiskategorie angesiedelt, die für breite Schichten derBevölkerung nur schwer erschwinglich sei. Um mehr Wohnungen zu guterQualität und auskömmlichen Preisen zu errichten, forderte Knipperverstärkte Anstrengungen der öffentlichen Hand. Stichworte seienhier: mehr Bauland, Verdichtung im Bestand, keine weitere Erhöhungder Grunderwerbsteuersätze, Vereinfachung von Genehmigungs- undVergabeverfahren sowie keine weitere Überfrachtung des Wohnungsbausmit Normen und Vorschriften.Aber auch die bauausführende Wirtschaft müsse ihre Hausaufgabenmachen. Knipper: "Wir brauchen eine stärkere Industrialisierung desWohnungsbaus und sehen vor allem in einer Forcierung der seriellenProduktion unseren Beitrag zur Lösung der Probleme." Zum einen könnedie stärkere Nutzung vorgefertigter Wand- und Skelettbauteile einenBeitrag zur Kostenreduzierung leisten, wenn ausreichend große Serienproduziert würden. Einen anderen Lösungsansatz stellten Wohnmoduledar. Diese würden stationär in Fabrikhallen industriell vorgefertigtund anschließend zur Baustelle transportiert, wo sie nur nochmontiert werden müssten. Dies sichere zudem äußerst kurze Bauzeiten,was sich wiederum positiv auf die Finanzierungskosten auswirke.Knipper: "Seitens der Wohnungswirtschaft besteht jedenfalls großesInteresse. Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmenhaben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, die serielle Produktionfür ihre Neubauten zu erproben".Die konjunkturelle Situation im Bauhauptgewerbe sieht Knipperweiterhin positiv. "Der Wohnungsbau wird auch im laufenden JahrTreiber der baukonjunkturellen Entwicklung bleiben. Mit einemUmsatzplus von 7 % sorgt er entscheidend dafür, dass der Gesamtumsatzim Bauhauptgewerbe um 5 % zunehmen wird." Damit werde dieBauwirtschaft auch im laufenden Jahr die Gesamtkonjunktur stützen.Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell