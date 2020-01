Bauindustrie weist unsachliche ÖPP-Kritik zu Intransparenz und Unwirtschaftlichkeit zurück

Berlin (ots) - "Auch wenn die Kritiker aus Teilen der Opposition und desBaugewerbes nicht müde werden, eine nachweislich effiziente Beschaffungsvariantezu diskreditieren, werden die Vorwürfe dadurch nicht richtiger." Mit diesenWorten reagierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie Dieter Babiel auf die jüngsten Vorwürfe gegenüberÖffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) im Bundesfernstraßenbereich. Dazuzähle auch der Vorwurf eines vermeintlichen Koalitionsbruchs, da der Auftrag imKoalitionsvertrag, ÖPP-Verträge offenlegen zu wollen, noch nicht umgesetztworden sei. "Ich bewundere jedes Mal aufs Neue die Kreativität derOppositionsarbeit, bereits nach der ersten Halbzeit das Endergebnis sehen zuwollen," erklärte Babiel."Richtig ist, dass ÖPP-Projekte von sich aus bereits ein hohes Maß anTransparenz aufweisen. Jedes Projekt im Bundesfernstraßenbereich steht mit allenKosten und für jeden nachlesbar im Bundeshaushalt", erklärte Babiel. Darüberhinaus sei die BAUINDUSTRIE mit dem Bundesverkehrsministerium im Gespräch, umabzustimmen, in welcher Form Vertragswerke veröffentlicht werden könnten, ohnewettbewerbsrelevante und schutzwürdige Interessen der Unternehmen zu verletzen."Eine ähnliche Initiative der Kritiker von ÖPP, für mehr Transparenz am Bauinsgesamt zu sorgen, gibt es hingegen nicht", betonte Babiel. Vielmehr werde mitzweierlei Maß gemessen, wenn Transparenz bei ÖPP-Verträgen gefordert werde,konventionelle Verträge, die nicht offen im Netz stünden, hingegen ausgeklammertwürden.Gleiches gelte für die Kritik an der Wirtschaftlichkeit von ÖPP. "Es istbundesweit bekannt und im Bundeshaushalt nachzulesen, dass alleÖPP-Verkehrsprojekte im Termin- und Kostenrahmen umgesetzt worden sind. Anstattjedes Mal aufs Neue zum Rundumschlag gegen ÖPP auszuholen, sollten sich endlichalle Beteiligten zusammensetzen, um, öffentliche Bauvorhaben insgesamtschneller, effizienter und mit hoher Qualität umsetzen zu können", so Babiel."Die baulichen Herausforderungen in Deutschland lassen sich nur durch einen Mixan kleinen, mittleren und größeren Projekten realisieren. Hierfür brauchen wiralle Beschaffungsvarianten, auch ÖPP," betonte Babiel abschließend.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24058/4502943OTS: Hauptverband der Deutschen BauindustrieOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell