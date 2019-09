Berlin (ots) -Man kennt sie vor allem aus den Bereichen Mode, Fitness undLifestyle, doch auch im Baubereich gibt es inzwischen zahlreicheInfluencer. Mit ihrer Präsenz in den sozialen Medien, ihrenInstagram-Bildern und alltagsnahen YouTube-Videos erzielen die"Baufluencer" mittlerweile eine große Reichweite. Die bautec, bietetden neuen Akteuren im Netz im Jahr 2020 erstmals ein Forum und lädtIndustrieunternehmen zum Dialog ein. Am Mittwoch, den 19. Februar2020 findet im Rahmen der bautec in Berlin erstmalig ein Get-Togetherfür Influencer aus dem Baubereich und Vertreter der Bauindustriestatt.Plattform für Gespräche und KooperationenDas "Baufluencer-Forum" bietet Möglichkeiten zu offenen Gesprächenzwischen Akteuren, die sich sonst eher selten begegnen. "DieZusammenarbeit mit Influencern funktioniert nach eigenen Regeln undist nicht mit normaler Pressearbeit oder Marketingkommunikationvergleichbar. Jeder Baufluencer hat eigene Interessen undindividuelle Schwerpunkte und vor allem unterschiedlicheKooperationsmodelle. Da hilft nur eins: miteinander reden", sagtEsther Piehl, Projektleiterin der bautec. "Ob in den BereichenArchitektur, Handwerk oder Do-It-Yourself - Baufluencer bieten Ideen,Inspiration und Unterhaltung. Ihre Kanäle sind als Verbreitungswegvon Informationen längst nicht mehr wegzudenken", bestätigt TobiasNazemi, Organisator des Baufluencer-Forums und Geschäftsführer derPR-Agentur Brandrevier.Anmeldung unter baufluencer.deDie Veranstaltung findet am 19.02.2020 von 10 bis 17 Uhr im Rahmender bautec auf dem Berliner Messegelände statt. Die Teilnahmekostenfür Unternehmen belaufen sich auf 750,00 EUR. Die Anmeldung überwww.baufluencer.de ist ab sofort möglich.Weitere Informationen zur bautec stehen online unterwww.bautec.com zur Verfügung.Presseinformationen und druckfähige Pressefotos finden Sie onlineunter www.bautec.com/Presse.Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn undXing.Über die bautec:Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird vonder Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt.Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäudevom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlichbetrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAUBERLIN.Pressekontakt:Mirjam PriemerJunior PR ManagerinT: +49 30 3038-2268mirjam.priemer@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell