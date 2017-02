Hamburg (ots) -Sperrfrist: 21.02.2017 00:05Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.In Niedersachsen fehlen absehbar Deponien für Bodenaushub,Bauschutt und mäßig belastete mineralische Abfälle. Das ergibt eineRecherche des Politikmagazins "Panorama 3" im NDR Fernsehen (Sendung:Dienstag, 21. Februar, 21.15 Uhr). Eigentlich müssen die LänderDeponiekapazitäten für einen Prognosezeitraum von zehn Jahrenvorhalten, so verlangt es das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Doch invielen Bundesländern sind die Deponien der Klasse 1 (DK I) bereits inweniger als zehn Jahren voll (Stand Dezember 2016). Die Folge sindhöhere Kosten für Bauunternehmer und Bauherren.In Niedersachsen reicht die Restkapazität der DK I-Deponienrechnerisch nur noch viereinhalb Jahre. Zwar sind hier neueDeponiekapazitäten bereits bestandskräftig genehmigt. Diese sind aberregional sehr ungleich verteilt, liegen vor allem im Osten und Südendes Landes. Im gesamten Nordwesten Niedersachsens ist keine DKI-Deponie verfügbar. Zwei Deponieprojekte von privaten Investoren indiesem Gebiet stoppte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg nachKlagen von Anwohnern und Naturschützern.Im westlichen Niedersachsen plant nur der Landkreis Emsland, dieDeponie in Dörpen (Deponie der Klasse II für Abfälle mit höhererBelastung) um einen Abschnitt der Klasse I zu ergänzen. Ähnlichverfährt der Landkreis Grafschaft Bentheim mit seiner DK II-Deponiein Wilsum. Dort ist eine Erweiterung um einen kleinen DK I-Abschnittbereits genehmigt. Die Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Diepholzverweisen auf ihre Deponien der höheren Klasse II. Die Ablagerung aufDK II-Deponien ist aber üblicherweise teurer als auf DK I-Deponien.Die Folge davon ist, dass Bauschutt und Boden in diesem Fall überweite Entfernungen zur nächsten günstigen DK-I-Deponie gefahren wird.Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte im westlichenNiedersachsen planen derzeit keine DK I-Deponien. Von Seiten desniedersächsischen Landkreistags hieß es dazu lapidar: "Hierzu könnenwir nichts beitragen."Da bereits heute in einigen Regionen nur begrenztDeponiekapazitäten zur Verfügung stehen, werden Bodenaushub,Bauschutt und mäßig belasteter mineralischer Abfall teilweise übermehrere hundert Kilometer transportiert. "Den Preis dafür zahlenletztendlich die Bauherren", meint Harald Freise, stellv.Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie in Niedersachsen und Bremen. Ergeht davon aus, dass durch Gesetzesänderungen künftig sogar noch mehrBauabfälle auf Deponien entsorgt werden müssen, als es heute bereitsder Fall ist.Für die Entsorgung zuständig sind die Landkreise und kreisfreienStädte. Sie müssen auch dafür sorgen, dass neue Deponien geschaffenwerden. Umweltminister Stefan Wenzel (B'90/Grüne) nimmt die Kreise indie Pflicht und fordert verstärkte Anstrengungen. Davon würdenletztendlich auch die Kreise selbst profitieren, meint er: "Wenn dieöffentliche Baumaßnahmen haben, dann liegt es eben auch im Interesseder Kreise, dass man in vertretbarer Entfernung solcheDeponiemöglichkeiten hat, sonst fallen höhere Kosten für dieTransporte an." Die Zeit drängt. Denn nach dem neuenniedersächsischen Landesraumordnungsprogramm, das voraussichtlich imFebruar in Kraft treten wird, sollen die Kreise überall dort tätigwerden, "wo eine Deponie der Klasse I weiter als 35 km vom Ort desAbfallaufkommens entfernt ist." Bis eine Deponie in Betrieb gehenkann, vergehen mindestens fünf bis sechs Jahre, eher mehr.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie online unterwww.NDR.de/panorama3Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell