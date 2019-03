Bauindustrie begrüßt vorläufige Einigung im europäischen Entsenderecht

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Nach der Revision der Entsenderichtlinie werden inBrüssel auch die sozialrechtlichen Regelungen überarbeitet. Eine derKernfragen ist es, welches Sozialversicherungsrecht für welchenHöchstzeitraum bei Entsendungen gilt.Dass der Verbleib im Sozialversicherungssystem des Heimatlandesfür bis zu zwei Jahre einer Entsendung nicht verkürzt wird, ist lautDieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie, im Lichte der europäischen Arbeitsteilung sachgerecht."Jede Begrenzung würde der Arbeitnehmerfreizügigkeit bürokratischeSteine in den Weg räumen und stünde einer wichtigen europäischenGrundfreiheit diametral entgegen", so Babiel weiter. Es ist wichtig,dass die Verkürzung auf 18 Monate vom Tisch ist. Von der Bürokratieabgesehen wollen Arbeitnehmer sich kaum mit anderenSozialversiche-rungssystemen befassen. Der drohende Wechsel in eineunbekannte Kranken- oder Rentenversicherung wäre selbst dann kaum zuvermitteln, wenn dies im Einzelfall für den Arbeitnehmer Vorteileböte. Arbeitgeber könnten dies ihren flexiblen und spezialisiertenMitarbeitern nicht vermitteln und die Arbeitnehmerfreizügigkeit würdezum Geisterschiff werden. Welches Signal ginge davon für dieEuropawahl aus?Nach der vorläufigen Einigung im sogenannten Trilogverfahren vonEU-Parlament, Rat und Kommission muss sich nun der Ausschuss derStändigen Vertreter des Rates und das Europäische Parlament mit derTrilogeinigung befassen.Pressekontakt:Ansprechpartner: Inga Stein-BarthelmesFunktion: Leiterin Politik und KommunikationTel: 030 - 21286 229E-Mail: Inga.Steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell