Bauindustrie zu den Wohnungsfertigstellungen 2018:

Berlin (ots) - /Fertigstellungen bleiben weiter hinter dem Bedarfzurück /Ergebnisse des Wohngipfels endlich umsetzen /Chancen desseriellen Wohnungsbaus nutzen"Mit insgesamt 286.000 fertiggestellten Wohnungen in 2018 setztsich der Aufwärtstrend der Vorjahre zwar fort. Die politischeZielvorgabe von jährlich 375.000 Wohnungen wird jedoch weiterhinnicht erreicht. Damit wir dem akuten Wohnungsbedarf Herr werdenkönnen, müssen die Empfehlungen des Wohngipfels endlich umgesetztwerden. Vor allem die Schaffung von Bauland und das serielle Bauenmüssen dabei Priorität haben." Mit diesen Worten kommentierte heuteder Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie, Dieter Babiel, die Bekanntgabe der Zahlen durch dasStatistische Bundesamt. Danach sind 2018 in Deutschland insgesamt285.900 Wohnungen im Neu- und Umbau fertiggestellt worden, das seienlediglich 0,4 % bzw. 1.100 Wohnungen mehr als 2017.Das unbefriedigende Ergebnis sei überwiegend auf diePersonalknappheit im Ausbaugewerbe zurückzuführen, das - anders alsdie Bauindustrie - nur in geringem Umfang auf den europäischenBauarbeitsmarkt zurückgreifen könne. Auch die ungenügendeBereitstellung von Bauland wirke bremsend. Die Bauindustrie setzedeshalb auf die Arbeit der Baulandkommission unter der Leitung desParlamentarischen Staatssekretärs Marco Wanderwitz. "Wir sindzuversichtlich, dass am Ende ein Maßnahmenmix steht, um zusätzlicheFlächen zu mobilisieren", so Babiel. Zudem würden die hoheRegulierungsdichte und die Überfrachtung des Wohnungsbaus mit Normendie Bauaktivitäten lähmen. Babiel: "Hier warten wir immer noch aufdie Überprüfung des überbordenden Normungswesens, die uns schon Ende2015 versprochen wurde."Am Ende müssten alle ein Interesse daran haben, dass inDeutschland wieder mehr gebaut werde. "Einer hohen Nachfrage undsteigenden Mieten kann nur mit mehr Wohnungsangebot begegnet werden.Noch mehr Regulierung helfe hier nicht weiter", betonte Babiel.Vielmehr sei die hohe Regulierungsdichte mit dafür verantwortlich,dass Bauen in Deutschland immer teurer werde. So seien knapp 40 % derBaupreissteigerungen der letzten Jahre auf staatliche Vorgabenzurückzuführen. Wenn dann noch Grundstück- und Baustoffpreisesteigen, sind Mieten von 8,50 EUR rein rechnerisch gar nicht mehrrealisierbar. "Als eine Lösung setzen wir auf den seriellen undmodularen Wohnungsbau, durch den Planungs- und Bauzeiten, Kosten undBaurisiken reduziert werden können, bei gleichzeitig hoher Qualität",erklärte Babiel. Um die Potentiale des seriellen Bauens jedoch vollausschöpfen zu können, müssten sich die Länder an ihr Bekenntnis aufdem Wohngipfel der Kanzlerin 2018 halten, ihre Landesbauordnungen zuharmonisieren und bundesweit geltende Typengenehmigungen einzuführen."Hier sind wir keinen Schritt weiter und ein erfolgsträchtigesAngebot unserer Unternehmen schlummert aufgrund von 16unterschiedlichen Länderregulierungen vor sich hin", zeigte sichBabiel enttäuscht. Die Bauindustrie werde dennoch nicht müde, diePolitik an ihre Hausaufgaben zu erinnern.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes.