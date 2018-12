Bauindustrie zu den Konjunkturindikatoren im Oktober 2018: Goldener Oktober am Bau: Bauunternehmer steigern Umsätze und Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahr um 20 %.

Berlin (ots) - "Die Bauunternehmen freuen sich über einen goldenenOktober. Sie haben die zwei Arbeitstage, die ihnen - im Vergleich zumVorjahr - zusätzlich zur Verfügung standen, genutzt, um ihre hohenAuftragsbestände weiter abzuarbeiten." Mit diesen Worten kommentierteder Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie, Dieter Babiel, die in der neuesten Ausgabe desAktuellen Zahlenbildes veröffentlichten Konjunkturindikatoren für dasBauhauptgewerbe. Demnach hätten die Betriebe mit 20 und mehrBeschäftigten für Oktober (im Vergleich zu Oktober 2017) einUmsatzplus* von nominal 20,1 % gemeldet. Preisbereinigt ergebe sichdamit immer noch ein Plus von 14,6 %. Im gesamten Zeitraum von Januarbis Oktober hätten die Umsätze* nominal um 10,6 % zugelegt (real: +5,2 %).Babiel: "Wir sehen damit unsere aktuelle Umsatzschätzung für dasGesamtjahr 2018 mehr als bestätigt. Wir gehen davon aus, dass wir dasauf unserer Jahresabschluss-Pressekonferenz am 17. Dezemberverkündete nominale 6 %- und reale 1,5 %-tige Umsatzwachstum für diegesamte Branche (inkl. Kleinbetriebe) nach oben anpassen können."Aktuelle Handwerksdaten hätten gezeigt, dass in diesem Jahr - imGegensatz zu 2017 - nicht nur die Umsätze der größeren Baubetriebedeutlich gestiegen seien, sondern auch die der Kleinbetriebe mit 1bis 19 Beschäftigten. Obwohl deren Beschäftigtenzahl aufgrund desFachkräftemangels nur minimal über dem Vorjahresniveau liege, hättensie es geschafft, durch Ausweitung der Überstunden ihre Umsätze zusteigern. "Das für 2019 prognostizierte nominale Umsatzwachstum von 6%, real von 1 %, lassen wir aber unangetastet. Das Umsatzvolumen wirdaufgrund des höheren Niveaus bei ca. 130 Mrd. Euro liegen.""Unser Optimismus wird auch durch die Entwicklung der aktuellenAuftragseingänge* unterstützt", ergänzte Babiel. Schließlich hättendiese im Oktober noch einmal um nominal 21,0 % (real: + 4,1 %) überdem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Für die ersten zehn Monateergebe sich damit ein Plus von 9,7 % (real: + 4,2 %) - dies sei einegute Grundlage für das kommende Jahr. Die gute Entwicklung spiegelesich - trotz des mittlerweile erreichten hohen Niveaus - auch in demvom Statistischen Bundesamt berechneten (preis-, saison- undarbeitstäglich) bereinigten Auftragseingang* wider: Er hätte imOktober um 1,0 % über dem Vormonat gelegen.Um die Aufträge auch in Zukunft zeitnah abarbeiten zu können,planten die Unternehmen, mehr Beschäftigte einzustellen: Immerhinhätte im Rahmen der aktuellen Herbst-Umfrage des Deutschen Industrie-und Handelskammertages nahezu jeder fünfte Baubetrieb angegeben,seinen Personalbestand in den kommenden 12 Monaten aufzustocken. 76 %der Befragten würden ihren Bestand halten wollen und nur 6 % planteneine Einschränkung, so wenige wie noch nie. Babiel: "Entsprechendpositiv ist unsere Beschäftigtenprognose. Wir erwarten für 2019 eineBeschäftigtenzahl im Bauhauptgewerbe von 850.000, das wären 2,2 %bzw. 18.000 mehr als 2018 und 140.000 mehr als zum Ende der großenBaukrise im Jahre 2006."Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes. Auch im Internet mit Info-Grafik abrufbar:https://www.bauindustrie.de/presse/ *) Baubetriebe mit 20 und mehrBeschäftigtenPressekontakt:Ansprechpartner: Iris GrundmannFunktion: Pressesprecherin (komm.)Tel: 030 - 21286 142, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: iris.grundmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell