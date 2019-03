Bauindustrie zu den Konjunkturindikatoren im Januar 2019: Kraftvoller Jahresstart - Umsätze steigen um 9,9 %. Nachfrage nach Bauleistung weiter hoch.

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - "Die deutsche Bauindustrie ist kraftvoll ins Jahr2019 gestartet. Der seit zehn Jahren andauernde Bauaufschwung lässtsich von den zunehmenden globalen Unsicherheiten nicht beeindruckenund bleibt weiter stabil. Die aktuelle Abkühlung der Konjunktur geht(noch) an unserer Branche vorbei - damit ist die Bauwirtschaftweiterhin eine Stütze der schwächelnden Gesamtwirtschaft." Mit diesenWorten kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes derDeutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, die in der neuesten Ausgabedes Aktuellen Zahlenbildes veröffentlichten Konjunkturindikatoren fürdie Bauwirtschaft. Demnach hätten die Betriebe des Bauhauptgewerbesmit 20 und mehr Beschäftigten im Januar (im Vergleich zumentsprechenden Vorjahresmonat) ihren baugewerblichen Umsatz umnominal 9,9 % gesteigert. Trotz der jüngst stärker gestiegenenPreise, zu denen Kostensteigerungen bei Bauprodukten und diedeutliche Tariflohnerhöhung wesentlich beigetragen hätten, bleibedamit immer noch ein Zuwachs von real 3,5 %. "Die Bauunternehmenkonnten somit ihre Bautätigkeit weiter ausweiten - und das trotz dervergleichsweise schlechten Witterung im Januar", erläutert Babiel.Immerhin hätten zu Jahresbeginn 43 % der im Rahmen des ifoKonjunkturtests befragten Bauunternehmen angegeben, dass ihreBautätigkeit durch die Witterung behindert werde, im Januar desVorjahres hätte der Anteil nur bei 28 % gelegen.Babiel: "Wir sind optimistisch, dass sich die Bautätigkeit auch inden kommenden Monaten auf hohem Niveau fortsetzen wird. Schließlichsind die Bauunternehmen mit vollen Auftragsbüchern ins neue Jahrgestartet - die Bestände erreichten mit 46 Mrd. Euro einenRekordwert. Und auch im Januar lagen die Auftragseingänge* mitnominal plus 18,2 %, real plus 11,7 %, noch einmal deutlich über demschon hohen Vorjahreswert." Der vom Statistischen Bundesamtberechnete (preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigte) Rückgangdes Auftragseingangs zum Vormonat von 7,9 % sei somit kein Anzeichenfür eine Trendwende der Baukonjunktur, sondern nur Ergebnis desmittlerweile erreichten hohen Auftragsniveaus.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes.*) Baubetriebe mit 20 und mehr BeschäftigtenPressekontakt:Ansprechpartner: Inga Stein-BarthelmesFunktion: Leiter Politik und KommunikationTel: 030 21286-229, E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell