Bauindustrie zu den Konjunkturindikatoren im Februar 2019: /Bauaufschwung geht weiter: Bauunternehmen melden Zuwächse bei Umsätzen und Auftragseingängen.

Berlin (ots) - "Der Bauaufschwung in Deutschland geht weiter - diedeutlichsten Impulse kommen dabei von den öffentlichen Auftraggebern.Der Öffentliche Bau hat damit den Wohnungsbau alsKonjunkturlokomotive abgelöst." Mit diesen Worten kommentierte derHauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,Dieter Babiel, die in der neuesten Ausgabe des Aktuellen Zahlenbildesveröffentlichten Konjunkturindikatoren für die Bauwirtschaft. Demnachhätten die Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten für Februar (imVergleich zu Februar 2018) ein Umsatzplus von nominal 16,0 % gemeldet(real: + 9,6 %), für die ersten zwei Monaten ergebe sich damit einPlus von 13,2 % (real: + 6,8 %). Im Öffentlichen Bau sei der Umsatzim Februar sogar um nominal 20,9 %, von Januar bis Februar um 18,3 %gestiegen.Babiel: "Zu diesem Ergebnis hat insbesondere der Straßenbaubeigetragen, der nach wie vor vom Investitionshochlauf des Bundesprofitiert. Die Umsätze haben hier in den ersten zwei Monaten um 25,6% zugelegt." Auch für die kommenden Monate sei man weiteroptimistisch, die Aufträge* lägen im Straßenbau um nominal 19,1 %über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Durchschnitt derBranche seien die Aufträge im Zeitraum von Januar bis Februar umnominal 12,7 %, im Februar um 8,2 % gestiegen (real: + 6,4 % bzw. +2,0 %). Der vom Statistischen Bundesamt berechnete (preis-, saison-und arbeitstäglich bereinigte) Rückgang des Auftragseingangs zumVormonat von 2,0 % sei somit nach wie vor kein Anzeichen für eineTrendwende der Baukonjunktur, sondern nur Ergebnis des mittlerweileerreichten hohen Auftragsniveaus.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes.