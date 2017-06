Bauindustrie: Dieter Babiel wird neuer Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie

Berlin (ots) - Das Präsidium des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie hat Dieter Babiel zum Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes ernannt. Babiel tritt spätestens zum 01.11.2017 dieNachfolge von RA Michael Knipper an, der - nach über 21 Jahren alsHauptgeschäftsführer des Hauptverbandes - in den Ruhestand tritt.Babiel, 1960 in Flensburg geboren, sammelte nach Abschluss desStudiums in Erziehungswissenschaften erste berufliche Erfahrungen alsLeiter Personalentwicklung und Geschäftsführer einesSchulungszentrums bei der Deutschen Lloyd Versicherungen AG inMünchen. Von 1992 bis 2001 war er Leiter Personalentwicklung derWürth-Gruppe. Seit 2001 ist Babiel in verschiedenen Funktionen fürdie Firma Saint-Gobain tätig - zunächst bis 2006 als LeiterManagement Development in der Saint-Gobain GeneraldelegationMitteleuropa, danach bis 2016 als Arbeitsdirektor und GeschäftsführerPersonal, Kommunikation und interne Dienstleistungen der Saint-GobainBuilding Distribution GmbH in Frankfurt/Offenbach. Seit 2014 trägtBabiel als Personaldirektor Personalverantwortung für die 20.000Mitarbeiter der Saint-Gobain Generaldelegation Mitteleuropa.Dieter Babiel gehört zu den Gründern der Initiative "DeutschlandBaut!", deren Ziel es ist, Image und Attraktivität der gesamtenBauwirtschaft nachhaltig zu steigern. Seit 2013 ist er Vorsitzenderdes Vorstandes von "Deutschland Baut".Pressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell