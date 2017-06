Bauindustrie im Ausland weiter erfolgreich: Auftragseingang steigt 2016 um 10 % - 2017 weiteres Wachstum erwartet - Konzentration auf Industrieländer

Berlin (ots) - "Die deutsche Bauindustrie hat sich 2016 in einemschwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behauptet und denAuftragseingang aus dem Ausland um 10 % auf 27,2 Mrd. Eurogesteigert. Für das laufende Jahr sind wir zuversichtlich, diesenWert nochmals zu übertreffen." Mit diesen Worten kommentierte heutein Berlin Dip.-Ing. Hans-Joachim Bliss, Vorsitzender desAuslandsbau-Ausschusses im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie,die Vorlage der Auslandsbaustatistik für das Vorjahr.Die Erfolge führt Bliss vor allem auf zwei Faktoren zurück: "Zumeinen sind die deutschen Auslandsbaufirmen und ihre ausländischenTochter- und Beteiligungsgesellschaften bei komplexenInfrastrukturvorhaben im Verkehrsbereich, im Spezialtiefbau, imgewerblichen Hochbau sowie zunehmend auch im Zukunftsmarkt desnachhaltigen und umweltfreundlichen Bauens gut aufgestellt. Zumanderen macht sich die klare Fokussierung der internationalenAktivitäten auf die Industrieländer bezahlt". Die Aktivitätendeutscher Baufirmen im Ausland erstreckten sich vom Umbau einerKupfermine über Gründungsarbeiten für Offshore Windfarmen, dasDesign, den Bau und den Betrieb von Autobahnstrecken über dieTrinkwasserversorgung von Großstädten bis hin zu "klassischen"Aufgaben, wie dem schlüsselfertigen Bau eines Hotelkomplexes miteinem Wohnturm und einem Konferenzzentrum sowie innerstädtischenS-Bahn-Netzen."Vor allem bei technisch anspruchsvollen Bauprojekten in derVerkehrsinfrastruktur sowie im Spezialtiefbau sind deutsche Firmenweltweit als Partner gefragt.", erläutert Bliss. Zwar sei dasAuslandsgeschäft in erster Linie eine Domäne der großen Baufirmen miteinem teilweise weltweiten Netzwerk an Beteiligungen, darüber hinausgebe es aber auch spezialisierte mittelständische Bauunternehmen, dieihre Leistungen in mehr als 70 Ländern auf allen fünf Kontinentenerbrächten. Die deutsche Bauindustrie decke nicht nur den reinenBauteil ab, sondern biete im Rahmen vonPublic-Private-Partnership-Modellen auch Gesamtlösungen an. So seiendeutsche Baufirmen unter anderem an Mautstraßen, an Brücken- undTunnelverbindungen, an Bahnstrecken oder an Projekten der sozialenInfrastruktur beteiligt.Die Bauleistung im Ausland sei zwar 2016 leicht auf 24,8 Mrd. Eurozurückgegangen, vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenenAuftragseingangs erwartet Bliss aber für das laufende Jahr bei derBauleistung ein Wachstum von rund 10 %, auch das Auftragsvolumendürfte weiter steigen.Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell