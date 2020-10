Bauherren erleben bei Bien-Zenker besten Service und beste Beratung sowie einen reibungslosen Hausbau / Bei fortgesetzt hoher Gesamtzufriedenheit empfehlen Bauherren Bien-Zenker weiter

Schlüchtern (ots) - Bauherren sind bei Bien-Zenker (https://www.bien-zenker.de/)vom ersten Beratungsgespräch bis nach dem Einzug in besten Händen: Das belegen die unabhängige Studie "Fertighausanbieter 2020" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) und die Auswertung der jährlichen Kundenzufriedenheitsbefragung von Bien-Zenker. Für ihren Test schickte die DtGV verdeckte Testerinnen und Tester mit einem festgelegten Szenario zu verschiedenen Fertighausherstellern. Bien-Zenker überzeugt im Test mit der besten Erstberatung und glänzt durch seinen Top-Service. Entsprechend fällt das Testergebnis aus: Bien-Zenker ist Testsieger auf ganzer Linie!Dass tatsächlich auch in der Bauphase alles passt, zeigt sich für Bauherren oft erst später. Deshalb fragt auch Bien-Zenker regelmäßig nach. Rund ein Jahr nach dem Bezug ihres neuen Eigenheims erkundigt sich Bien-Zenker bei seinen Bauherren nach ihrer Zufriedenheit, um herauszufinden, was gut läuft und wo der Fertighausanbieter noch besser werden kann. In der Auswertung 2020 beurteilten die Bauherren die für den Hausbau besonders relevanten Kategorien Planung, Bemusterung, Auftragsabwicklung, Montage und Innenausbau abermals besser als "gut". Umgerechnet auf ein Schulnotensystem vergaben sie für diese Kategorien die Durchschnittsnote 1,9. Am meisten begeisterte die Bauherren dabei die Leistung beim Aufbau ihres Hauses. Hier vergaben sie im Schnitt eine 1,5.Im Ergebnis zeigt die aktuelle Kundenzufriedenheitsbefragung, dass Bauherren auch nach ihrem Einzug von ihrem Bien-Zenker Haus und dem optimalen Service begeistert sind: 92,8 % würden Bien-Zenker laut eigener Aussage weiterempfehlen. In dieser nahezu perfekten Weiterempfehlungsquote spiegelt sich, wie nachhaltig die Bauherren von ihrem individuellen Bien-Zenker Haus begeistert sind, gerade weil es perfekt zu ihrem Leben passt. Und dieser Wert zeigt, wie wertschätzend Bien-Zenker Bauherren auf ihren Bauprozess zurückblicken.Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, freut sich über das eindeutige Feedback: "Die Meinung unserer Bauherren ist uns sehr wichtig. Denn wir arbeiten mit Leidenschaft daran, für jeden unserer Bauherren das individuell perfekte Haus zu realisieren und sie mit dem Gesamterlebnis zu begeistern. Dafür nehmen sich insbesondere unsere Hausberaterinnen und Hausberater die Zeit, genau zuzuhören, um die Bedürfnisse und Wünsche der Bauherren zu verstehen. Und sie passgenau umzusetzen. Es ist wirklich schön zu sehen, dass unsere Bauherren das schätzen und uns weiterempfehlen. Aber uns ist auch bewusst, dass das eine Verpflichtung ist, und wir werden weiter kontinuierlich daran arbeiten, noch besser zu werden."Die jährliche Kundenzufriedenheitsstudie ist bei Bien-Zenker ein Gradmesser. "Wir sind sehr stolz, die Erwartungen unserer Bauherren an unseren Service und ihren individuellen Lebensraum von Anfang an optimal erfüllen zu können. Und dass die Kundenzufriedenheit seit Jahren konstant auf einem sehr hohen Niveau liegt, zeigt uns, dass wir wirklich gute Arbeit leisten. Das steigert auch bei uns die Zufriedenheit", führt Sven Keller, Bien-Zenker Marketingleiter, aus.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH, einer der größten Fertighaushersteller in Europa, blickt auf über 114 Jahre Erfahrung und über 80.000 gebaute Häuser zurück. Rund 600 Mitarbeiter im topmodernen Hausbauwerk am Sitz im hessischen Schlüchtern bauen zusammen mit den Hausberatern in den rund 60 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland jedem Bauherrn sein ganz individuell perfektes Haus. Bien-Zenker Häuser bieten dabei technisch größtmögliche Energieeffizienz bei maximaler Individualisierung und sind auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet. Als erster Fertighaushersteller hat Bien-Zenker außerdem eine Bauherren-App entwickelt, mit der Bauherren alle Unterlagen und die aktuellsten Informationen zu ihrem Bauprojekt immer dabeihaben. Alle Bien-Zenker Häuser unterliegen den Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF) und sind serienmäßig mit dem Gold-Siegel der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. zertifiziert. Bien-Zenker bildet jedes Jahr rund 30 Nachwuchs-Fachkräfte aus und ist einer der größten Arbeitgeber in Ost-Hessen. Mit der Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern" engagiert sich das Unternehmen außerdem für den Erhalt der Artenvielfalt und den Naturschutz. www.bien-zenker.de (http://www.bien-zenker.de/)Pressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell