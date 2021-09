Bauhauptgewerbe verzeichnet Umsatzzuwachs

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2021 um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Zahl der Beschäftigten wuchs im gleichen Zeitraum um 1,8 Prozent an, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz um 2,2 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Beschäftigten war hingegen 1,8 Prozent höher.

Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit +20,7 Prozent sowie in der Dachdeckerei mit +10,4 Prozent erneut besonders stark an, während es im "Sonstigen Tiefbau" (zum Beispiel Wasserbau) mit -5,1 Prozent abermals den größten Umsatzrückgang gab.

