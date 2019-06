Bauhauptgewerbe hält hohe Dynamik zu Beginn des zweiten Quartals

Berlin (ots) - Das Bauhauptgewerbe ist sehr dynamisch in daszweite Quartal gestartet. Nach den Daten des StatistischenBundesamtes haben die Bauunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten imApril knapp 6 % mehr Stunden geleistet als im April 2018."Besonders erfreulich ist die anhaltend gute Auftragslage. DieAuftragseingänge legten im April insgesamt um 12,7 %; (real +6,3 %)zu, im Wirtschaftsbau stiegen sie sogar um fast 15 %. Noch sehen wirhier keine Investitionszurückhaltung," erklärte Felix Pakleppa,Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, mitBlick auf die verhalteneren Erwartungen zur Geschäftsentwicklung ausder Wirtschaft. "Auch bei der öffentlichen Hand bleibt es beimInvestitionshochlauf. Mit fast 15 % Orderzuwachs wurde im Mai dasTempo aus den Vormonaten gehalten. Daher ist es wichtig, dass dieInvestitionslinie Verkehr im Bundeshaushalt nicht wegen derausfallenden PKW-Maut gekürzt wird. Die Bauunternehmen haben ihreKapazitäten im Vertrauen auf Aussagen der Bundesregierung dersteigenden Nachfrage angepasst," so Pakleppa angesichts der heutestattfinden Haushaltsberatungen der Koalition."Wenn auch der Wohnungsbau bei den Auftragseingängen "nur"Zuwächse von 6 % aufweist, sehen wir hier keine Trendumkehr. Vielmehrbleibt der Auftragseingang auf dem hohen Niveau," sagte Pakleppaabschließend.Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes sind die Umsätze imBauhauptgewerbe im April in den Unternehmen mit 20 und mehrBeschäftigten um 15,7 %; (real um 9,3 %) gestiegen. DiePreisentwicklung für Bauleistungen liegt bei 6 %. Kumulativ erreichendie Umsätze 23,6 Mrd. Euro. Die Umsatzsteigerung beträgt damit bisMai 17 %.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell