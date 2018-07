Berlin (ots) - Der "Wonnemonat Mai" macht seinem Namen in derBauwirtschaft wieder ein-mal alle Ehre - die Bauunternehmen meldeteneine hohe Nachfrage nach Bau-leistungen: Wie der Hauptverband derDeutschen Bauindustrie in der neuesten Ausgabe seines AktuellenZahlenbildes mitteilt, lag der Auftragseingang der Betriebe desBauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten im Mai um nominal 10,0% über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahresmonats. Auch imVergleich zum Vormonat haben die Aufträge nach Berechnungen desStatistischen Bundesamtes (preis-, saison- und arbeitstäglichbereinigt) zugelegt, und zwar um 4,6 % - trotz des mittlerweileerreichten hohen Niveaus. Für den gesamten Zeitraum von Januar bisMai ergibt sich ein Orderplus von nominal 7,5 %.Dies schlägt sich auch im Umsatz nieder: Die Baubetriebe mit 20und mehr Beschäftigten meldeten für Mai ein Plus von nominal 5,4 %und das, obwohl ihnen zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung standenals im Mai 2017. In den ersten fünf Monaten lag der Umsatz um 7,5 %über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Entsprechend zufriedenzeigten sich die Bauunternehmen: 93 % der im Rahmen des ifoKonjunkturtests Befragten beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage alsgut bzw. befriedigend, das war der mit Abstand höchste gesamtdeutscheJuni-Wert. Auch die Zukunftsaussichten sind so positiv wie nie: 96 %der Baufirmen erwarten in den kommenden sechs Monaten eine günstigereoder zumindest gleichbleibende Geschäftslage.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes.Auch im Internet mit Info-Grafik abrufbar:https://www.bauindustrie.de/presse/*) Baubetriebe mit 20 und mehr BeschäftigtenPressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell