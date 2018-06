Bauhauptgewerbe im April 2018: Frühling am Bau - Umsätze um 13 % über Vorjahresniveau. Baunachfrage entwickelt sich weiter dynamisch: Auftragseingänge legen um 7 % zu.

Berlin (ots) - In der Bauwirtschaft ist im April - nach einemwitterungsbedingten Umsatzrückgang im März - wieder der Frühlingeingezogen: Wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in derneuesten Ausgabe seines Aktuellen Zahlenbildes mitteilt, legte derbaugewerbliche Umsatz der Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten imBauhauptgewerbe im April - im Vergleich zum entsprechendenVorjahresmonat - um nominal 12,5 % zu. Die Bauunternehmenprofitierten nicht nur von der - im Vergleich zum Vormonat - besserenWitterung, sondern auch von einem Arbeitstageeffekt: Ihnen standenzwei Arbeitstage mehr zur Verfügung als im April 2017. In demgesamten Zeitraum von Januar bis April ist der Umsatz um nominal 8,2% gestiegen. Auch der Auftragseingang entwickelte sich dynamisch: DieBauunternehmen* meldeten für April im Vorjahresvergleich einOrderplus von nominal 6,8 %, für die ersten vier Monate ergibt sichein Plus von 6,8 %. Auch im Vergleich zum Vormonat haben die Aufträgenach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im April(arbeitstäglich-, saison- und preisbereinigt) zugelegt, und zwar um2,6 %.Entsprechend positiv beurteilten die Bauunternehmen im Frühsommerihre Geschäftslage: Knapp zwei Drittel der vom Deutschen Industrie-und Handelskammertag Befragten bewerten diese als gut, ein Drittelist mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden. Lediglich 3 % istunzufrieden, so wenige wie nie zuvor. Auch die Zukunftserwartungensind so optimistisch wie noch nie seit der Wiedervereinigung: Nahezujedes vierte Bauunternehmen erwartet für die kommenden 12 Monate eine(noch) bessere Geschäftslage, 73 % eine gleichbleibende. Entsprechendpositiv ist die Umsatzprognose des Hauptverbandes, der für 2018 fürdie gesamte Branche nach wie vor ein Plus von nominal 6 % erwartet.Bei einer voraussichtlichen Preissteigerung von 4 % bliebe ein realesPlus von 2 %.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes. Auch im Internet mit Info-Grafik abrufbar:http://www.bauindustrie.de/presse/ *) Baubetriebe mit 20 und mehrBeschäftigtenPressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell