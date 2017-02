Bauhauptgewerbe 2016: Branche schließt Baujahr mit Umsatzplus von 6 % und schafft 18.000 neue Stellen

Berlin (ots) - Das deutsche Bauhauptgewerbe schließt das Baujahr2016 mit einem Umsatz-plus von 6,3 % ab. Damit übertrifft dasJahresergebnis sogar noch die Verbandsprognose zurJahresauftaktpressekonferenz von plus 5,8 %. Die Brancheerwirtschaftete damit einen baugewerblichen Umsatz von 107 Mrd. Euro.Dies teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie heute inBerlin in der neuesten Ausgabe seines Aktuellen Zahlenbildes mit.Aufgrund der nach wie vor moderaten Preissteigerung in der Branchevon 1,5 %, ergibt sich für 2016 ein reales Umsatzwachstum von 4,8 %.Zu dieser Entwicklung hat auch der milde Dezember mit einemUmsatzanstieg von 11,3 % beigetragen. Die größeren Baubetriebe mit 20und mehr Beschäftigten meldeten sogar ein Umsatzplus von 13,0 %, fürdas Gesamtjahr ergibt sich hier ein Zuwachs von nominal 7,5 %. Um diezusätzliche Produktion zu stemmen, stockten die Betriebe ihrenPersonalbestand um 18.000 auf 781.000 Beschäftigte imJahresdurchschnitt auf.Die Aussichten für das laufende Jahr sind nach wie vorvielversprechend: Die Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigtenmeldeten für 2016 einen Zuwachs ihres Auftragseingangs von nominal14,6 % (Dezember: +7,5 %). Im Vergleich zum Vormonat sind dieAufträge nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,5 %gestiegen (arbeitstäglich-, saison- und preisbereinigt), trotz desmittlerweile erreichten hohen Niveaus. Es wundert somit nicht, dassdie Baubetriebe mit dem höchsten Auftragsbestand der bundesdeutschenGeschichte in das laufende Jahr gestartet sind: Laut ifo Institut lagdie Reichweite der Bestände im Bauhauptgewerbe imBranchendurchschnitt im Januar bei 3,2, saisonbereinigt sogar bei 3,6Monaten, im langjährigen Durchschnitt liegt diese lediglich bei 2,3Monaten. Entsprechend optimistisch ist der Hauptverband: Er erwartetfür 2017 ein Umsatzplus von nominal 5 % und einen weiterenBeschäftigungsaufbau von knapp 10.000 auf 790.000 Personen.Der Wohnungsbau war auch 2016 die stärkste Stütze derBaukonjunktur: Der Umsatz aller Betriebe legte um 8,5 % zu (Betr. m.20 u. mehr Besch.: +13,0 %), der Auftragseingang stieg um nominal17,0 %. Die Bausparte hat im vergangenen Jahr vor allem von denniedrigen Zinsen und dem wachsenden Bedarf an Mietwohnungen in denBallungszentren profitiert. Auch die Neubaugenehmigungen fürWohnungen in Wohngebäuden nahmen im vergangenen Jahr zu (Jan.-Nov.:+20,8 %). Aufgrund der weiterhin guten Bedingungen im Wohnungsbauerwartet der Haupt¬verband für das laufende Jahr einen Umsatzanstiegvon 7 %.Der Wirtschaftsbau hat zum Jahresende noch einmal kräftig zugelegtund konnte das Baujahr unerwartet positiv abschließen: Der Umsatzaller Betriebe lag um 3,9 % über dem Niveau von 2015 (Betr. m. 20 u.mehr Besch.: +4,0 %), der Auftragseingang sogar um 11,9 %. Letzteresist nicht nur auf den Wirtschaftstiefbau (+7,2 %) zurückzuführen,welcher von den zusätzlichen Bundesmitteln für die Bahn profitierte,sondern auch auf ein Orderplus im Wirtschaftshochbau (+15,0 %), wasoffensichtlich auf eine gestiegene Investitionstätigkeit desVerarbeitenden Gewerbes zurückzuführen ist. Der Hauptverband erwartetsomit für 2017 ein weiteres Umsatzplus von 3 %.Der Öffentliche Bau hat die Erwartungen vieler Experten, darunterauch des Hauptverbandes, übertroffen: Der Umsatz aller Betriebe lag2016 um 6,4 % über dem Vorjahresergebnis (Betr. m. 20 u. mehr Besch.:+8,4 %). Diese Entwicklung wird sich auch 2017 fortsetzen: DieBauunternehmen haben für 2016 einen starken Anstieg desAuftragseingangs von 16,3 % gemeldet. Dies ist auch auf diezusätzlichen Bundesmittel aus dem Investitionshochlaufprogrammzurück¬zuführen, die mittlerweile auch bei den Bauunternehmenangekommen sind: Nach dem aktuellen Monatsbericht desFinanzministeriums lagen die Ausgaben des Bundes für den Straßenbau2016 um 10 % über dem Vorjahresniveau. Weitere Mittel werden 2017fließen: Der Bund hat 9,2 Mrd. Euro in den Haushalt eingestellt, 5,7% mehr als 2016. Entsprechend optimistisch ist die Branche für daslaufende Jahr: Der Bauindustrieverband erwartet für den ÖffentlichenBau ein Umsatzplus von 5 %.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes. Auch im Internet mit Info-Grafik abrufbar:http://www.bauindustrie.de/presse/Pressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell