Baugewerbe zur aktuellen Baukonjunktur April 2018: Kräftiges Umsatzplus und weiterer Beschäftigungsaufbau

Berlin (ots) - Zu den heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichten Konjunkturdaten erklärte der Hauptgeschäftsführerdes Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa: "Der Umsatzim Bauhauptgewerbe ist im April 2018 um 12,5 % gegenüber demVorjahresmonat angestiegen. Die Steigerung fällt in allen Spartendeutlich aus: im Wohnungsbau bei + 12,7 %, im Wirtschaftsbau bei +14,3 % und der Öffentliche Bau + 3,2 %. Um diese anspruchsvollenBauaufgaben bewältigen zu können, stellen die Bauunternehmenweiterhin mehr Beschäftigte ein, jahresdurchschnittlich bis April 4,7%."Die Steigerung des Umsatzes im Bauhauptgewerbe im April 2018 um12,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat resultiert aber auch daher, dassim April 2018 zwei Arbeitstage mehr zur Verfügung standen als imApril 2017. Der Umsatz hat von Januar bis April 2018 20,2 MilliardenEuro erreicht. Dies sind 8,2 % mehr als im vergleichbaren Zeitraumdes Vorjahres. Hierbei hat insbesondere der Wohnungsbau gegenüber demVorjahr mit + 13 % deutlich zugelegt. Hier sprechen auch dieFrühindikatoren für eine weitere intensive Bautätigkeit, insbesondereim Mehrfamilienhausbau in den Ballungsräumen. Hier wurden bis Aprilfür 53.664 Wohnungen neue Baugenehmigungen erteilt. Auch das sind 5 %mehr als Vorjahresvergleich. Die Order im Wohnungsbau liegen damit um5 % über dem Vorjahreswert.Die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft bleibt auf hohemNiveau. Auch im Wirtschaftsbau ist der Umsatz im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 9 % gestiegen. Lediglich im Öffentlichen Bauwaren die Order zuletzt etwas schwächer ausgefallen, auch wenn sichdie Umsatzentwicklung mit + 3% ungefähr auf dem Niveau des Vorjahresbewegt. Angesichts der öffentlichen Investitionsprogramme ist aberauch hier mit einer belebten Bautätigkeit zu rechnen."Trotz des Handelsstreits mit den USA und einer politischvolatilen Situation bleibt die Baunachfrage in allen Bereichen hoch.Gerade im Wohnungsbau steht die heimische Bauwirtschaft voranspruchsvollen Aufgaben. Um diese bewältigen zu können, bilden dieheimischen Bauunternehmen zunehmend mehr junge Leute aus und stellenmehr Beschäftigte ein. So sind in den letzten Jahren mehr als 100.000neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden", erklärtePakleppa abschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell