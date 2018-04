Baugewerbe zur Baukonjunktur Februar 2018: Bauleistungen weiter stark nachgefragt!

Berlin (ots) - "Die vom Statistischen Bundesamt heute gemeldetenZahlen lassen nur einen Schluss zu: Auch im Februar war die Nachfragenach Bauleistungen ungebrochen." Mit diesen Worten kommentierte derHauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, FelixPakleppa, die aktuellen Informationen des Statistischen Bundesamteszur Baukonjunktur.Zwar wurde weniger gearbeitet, denn die geleisteten Stunden habengegenüber dem Vorjahr etwas verloren; aber auch die akute Grippewellehat so manchen Bauarbeiter getroffen, so dass die Arbeitsausfällehöher waren.Die für die ersten beiden Monate des Jahres vergleichsweise mildeWitterung und die hohen Auftragsbestände führten dazu, dass dieUnternehmen mit voller Power ins neue Jahr gestartet sind. Nachdynamischen Start im Januar konnte das Tempo auch im Februar hochgehalten werden.Damit liegt auch die Umsatzentwicklung im Februar mit über 11 %deutlich über dem Vorjahr. "Derartige Zahlen darf man aber nichtüberbewerten; denn die Umsatzanteile von Januar und Februarentsprechen dem Umsatzanteil eines einzigen Herbstmonats.Bauleistungen bleiben stark nachgefragt, das zeigen auch die Zahlenzu den Auftragseingängen. Auch diese liegen weiter im Plus, und zwarin allen drei Bausparten," so Pakleppa.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell