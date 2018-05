Baugewerbe zur Baukonjunktur: Baunachfrage weiterhin auf hohem Niveau

Berlin (ots) - Zu den heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichten Konjunkturdaten erklärte der Hauptgeschäftsführerdes Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa:"Der Rückgang der Bauleistung im März 2018 um 13 % gegenüber demVorjahresmonat war erwartbar, standen im März doch zwei Arbeitstageweniger zur Verfügung. Darüber hinaus behinderte die ausgesprochenkalte Witterung die Bautätigkeit; viele Baustellen standen still.Hinzu kam die Grippewelle, die auch die am Bau Beschäftigten nichtverschonte. Vor diesem Hintergrund ist auch der deutlicheUmsatzrückgang im März zu erklären."Das Statistische Bundesamt hatte für die Unternehmen mit mehr als20 Beschäftigten im März ein Umsatzminus von 5,4 % ausgewiesen. Fürdie ersten drei Monate des Jahres verzeichneten die Umsätze dennochein Plus von 6,3 %.Alle Bausparten sind von dem Umsatzrückgang betroffen: derWohnungsbau mit -4 %, der Wirtschaftsbau mit -2,7 % und deröffentliche Bau mit -10 %. Das Umsatzminus im öffentlichen Bau wirdvom besonders witterungsabhängigen Straßenbau geprägt (- 13%). DieAuftragseingänge reichen im März zwar nicht an die Vorjahreswerteheran, die im März 2017 besonders hoch waren."Insgesamt bleibt es aber bei der hohen Baunachfrage. DieUnternehmen haben im ersten Quartal deutlich mehr Beschäftigteeingestellt als vor Jahresfrist. Dies dokumentiert denKapazitätsaufbau in der Bauwirtschaft," erklärte Pakleppaabschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell