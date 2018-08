Baugewerbe zum geplanten Zuwanderungsgesetz / Auf dem richtigen Weg! Arbeitsmarkt auch in den Bauberufen für Zuwanderer öffnen!

Berlin (ots) - "Wir begrüßen die Überlegungen zu einemZuwanderungsgesetz grundsätzlich! Deutschland braucht Fachkräfte,will es weiterhin in der Weltwirtschaft eine herausragende Rollespielen!" Dieses erklärte der Hauptgeschäftsführer desZentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, heute in Berlinzu dem bekannt gewordenen Eckpunktpapier für ein Einwanderungsgesetz.Pakleppa weiter: "Daher ist es auch richtig, das Hauptaugenmerkdes Einwanderungsgesetzes auf Einwanderer mit beruflicher Ausbildungzu legen, weil es für Hochschulabsolventen schon viele Möglichkeitender Einreise nach Deutschland gibt (z.B. Blaue Karte der EU). Dabeidürfen Qualitätsstandards nicht aufgeweicht werden. Es muss somitweiterhin an der Gleichwertigkeitsprüfung der Qualifikationenfestgehalten werden. Denn das Baugewerbe braucht Fachkräfte! Derzeitbedarf es einer Vorrangprüfung, bevor ausländische Arbeitnehmer hierarbeiten dürfen. Dass diese zukünftig entfallen soll, istgrundsätzlich positiv zu bewerten.Die Diskussion darf sich nicht auf Fachkräfte im Pflegebereich undin den MINT-Berufen beschränken; ein Zuwanderungsgesetz muss es auchMenschen mit Bauberufen, wie Maurer oder Straßenbauer, ermöglichen,in Deutschland zu arbeiten. Abgelehnte Asylbewerber oder inDeutschland Geduldete können darüber hinaus, zumindest im Rahmeneiner Übergangsregelung, eine neue Perspektive bekommen. Wir erlebenes immer wieder, dass junge Menschen, die hier eine Ausbildunggemacht haben, die schon in den Betrieben arbeiten - und damit fürsich selbst sorgen können, wie es der Entwurf fordert, dennochabgeschoben werden.Wichtig ist auch, dass die bürokratischen Abläufe verbessertwerden. Das beste Zuwanderungsgesetz hilft nicht, wenn die Verfahrenso komplex sind, dass das Gesetz keine Wirkung entfalten kann. U.a.müssen die Botschaften die personellen Kapazitäten haben, Visa zügigzu erteilen. Bereits heute arbeiten einige Tausend Menschen aus denWestbalkanstaaten auf deutschen Baustellen. Es könnten wesentlichmehr sein, wenn die dortigen Botschaften in der Lage wären, diebenötigten Visa schneller zu erteilen. Wartezeiten von einem Jahr undlänger sind leider keine Seltenheit."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell