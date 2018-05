Baugewerbe zum Wohnungsbau: viel getan, viel zu tun

Berlin (ots) - Zu den heute vom Statistischen Bundesamtveröffentlichten Baufertigstellungszahlen erklärte derHauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes,Felix Pakleppa:"In 2017 haben wir 284.816 Wohnungen gebaut. Das waren 7.125 mehrals vor einem Jahr (+2,6 %). Das liegt nur knapp unterhalb des vonuns erwarteten Niveaus von 300.000 Wohnungen. Um aber deutlich mehrWohnungen jährlich zu bauen, muss die Bundesregierung ihrangekündigtes Wohnungsbaupaket schnell auf den Weg bringen. DennInvestoren warten mit ihren Entscheidungen auf mögliche steuerlicheAnreize. Gleichzeitig brauchen wir kostengünstiges Bauland. AuchLänder und Kommunen sind gefordert, mehr in den sozialen Wohnungsbauzu investieren, damit sich die Wohnungsknappheit in denBallungsgebieten entspannt. Und die Bauvorschriften müssen endlichvereinfacht und von den Ländern einheitlich geregelt werden."Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hat insbesondere derMehrfamilienhausbau zugelegt um ca. 7.700 Wohnungen, was +7 %entspricht. Der Ein- und Zweifamilienhausbau stagniert bei 106. 000Wohnungen (+/- 0 %). Der Bau von Wohnheimen hat mit der Unterbringungvon Flüchtlingen nachgezogen (16.515 Wohnungen; +16 %), Der Neubauhat damit um ca. 4 % zugelegt. Umbaumaßnahmen sind um 5,5 % leichtzurückgegangen.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell