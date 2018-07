Baugewerbe zum Planungsbeschleunigungsgesetz: Schritt in die richtige Richtung / Planungskapazitäten der öffentlichen Hand müssen gestärkt werden

Berlin (ots) - "Wir sprechen uns für eine zügige Verabschiedungdes Planungsbeschleunigungsgesetzes für Verkehrswege aus", so derHauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, FelixPakleppa. "Das Gesetz stellt einen ersten Schritt in die richtigeRichtung dar. Das gilt z.B. für die Möglichkeit, für bestimmteBaumaßnahmen vor Abschluss eines Planfeststellungsverfahrensvorläufige Anordnungen zu treffen. Richtig ist auch, dass beibestimmten Bauvorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfungdurchzuführen ist, statt eines langwierigenPlanfeststellungsbeschlusses künftig eine schnellerePlanungsgenehmigung ermöglicht werden soll. So wird schnellerBaurecht geschaffen."Der Gesetzentwurf lässt leider bei Ersatzneubauten dieentsprechende Weitsicht vermissen. Denn sie werden im Straßenbaumeistens nicht an exakt der gleichen Stelle errichtet. Zumindest fürden Brückenbau müsste der Gesetzentwurf in diesem Sinne nachgebessertwerden.Im Bereich der Bundesschienenwege begrüßt das Baugewerbe diegeplante Bündelung von Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren beimEisenbahn-Bundesamt. Auch die Erweiterung der Vorhaben, für derengerichtliche Überprüfung das Bundesverwaltungsgericht erst- undletztinstanzlich zuständig sein soll, geht in die richtige Richtung."Bei all diesen sinnvollen Verbesserungen des Rechtsrahmens", soPakleppa, "darf jedoch nicht aus dem Auge geraten, dass für diepraktische Umsetzung die entsprechenden Planungskapazitäten aufSeiten der öffentlichen Bauherren nötig sind. Diese müssen dringendgestärkt werden."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell