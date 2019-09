Baugewerbe zum Ausbau der A61 in Süddeutschland: ÖPP-Projekte nicht mehr notwendig! Zu teuer und ineffizient!

Berlin (ots) - Zu den bekannt gewordenen Mehrkosten von 600 Mio.EUR beim Ausbau der A61 erklärt der Hauptgeschäftsführer desZentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa:"Erneut wird mit dem Ausbau der A61 in Süddeutschland einÖPP-Projekt wesentlich teurer als geplant und keiner weiß warum. Nachder A1 und der A8 ist das nun schon das dritte Projekt, bei demMehrkosten entstehen. Das bestätigt unsere Haltung: ÖPP-Projekte inder Verkehrsinfrastruktur sind ineffizient und teuer. Das ist nichtnur unsere Meinung, sondern auch die Position des Bundesrechnungshofswie auch des Europäischen Rechnungshofs. Schuld daran ist dieVerquickung der Interessen von Finanzinvestoren und großenBaukonzernen. Durch die Konzentration der Vergabe auf wenige Bieterwird der Wettbewerb ausgeschaltet; die Projekte werden niedrigerkalkuliert und vergeben. Wenn dann - völlig überraschend - Mehrkostenentstehen, wird versucht diese dem öffentlichen Auftraggeberanzulasten.Durch die starke Einschränkung des Wettbewerbs wird zudem diemittelständische Bauwirtschaft komplett aus einem Marksegmentverdrängt, in dem sie seit Jahrzehnten erfolgreich tätig ist; diemittelständischen Bauunternehmen bauen die Autobahnen zudemkostengünstiger und zuverlässiger als Finanzinvestoren das können.Mit der Gründung der Autobahn GmbH sind ÖPP-Projekte nicht mehrnotwendig. Planung, Finanzierung und Bauen an internationalenKonsortien zu geben, ist obsolet geworden. Der Bund sollte sich aufseine Bauherren-Kompetenz besinnen. Wir fordern, dass zukünftig aufÖPP-Projekte verzichtet wird und die Vergabe analog zur VOB/Aerfolgt. Angesichts von Negativzinsen und hohen Steuereinnahmen sinddie großen ÖPP-Projekte darüber hinaus volkswirtschaftlich völligunvernünftig."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell