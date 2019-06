Baugewerbe will Wiedereinführung der Meisterpflicht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, hat eine Wiedereinführung der Meisterpflicht gefordert. In einigen Bauberufen habe die Streichung der Meisterpflicht im Zuge der Novellierung der Handwerksordnung 2004 "zu dramatischen Fehlentwicklungen geführt", sagte Pakleppa am Mittwoch. "Nicht nur die Ausbildungsleistung hat sich drastisch verringert, auch die Zahl der Meisterprüfungen ist erheblich zurückgegangen", so der ZDB-Hauptgeschäftsführer weiter.

Ohne Meisterbriefe gebe es keine Ausbildung. Das gehe einher mit "fatalen Folgen für die Fachkräftesicherung". Zudem sei der Meisterbrief ein "verlässliches Gütesiegel" und sei in den "Bauberufen aus Verbraucherschutzgründen" geboten, sagte Pakleppa.

Foto: über dts Nachrichtenagentur