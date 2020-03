Baugewerbe fordert Verstetigung von Investitionen - Verlängerung des Baukindergelds, Erhöhung der linearen AfA und Ausbau der Sportstättenförderung

Berlin (ots) - Vor dem am Sonntag stattfindenden Koalitionsausschuss forderteFelix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe,weitere investive Impulse: "Angesichts der aktuellen Krisen dürfen anderewichtige Themen nicht vergessen werden. Dazu zählen für uns die Ausweitunginvestiver Maßnahmen, wie die Verlängerung des Baukindergelds, die Erhöhung derlinearen AfA nach Ablauf der degressiven sowie der Ausbau derSportstättenförderung. Denn die Stärkung der heimischen Bauwirtschaft ist einwichtiger Beitrag zur Belebung der Binnenkonjunktur."Pakleppa wies erneut darauf hin, dass das Baukindergeld eine Erfolgsstory sei,die zum 31.12. dieses Jahrs bereits auslaufe, bevor sie ihre volle Wirkungentfalten könne. Das gelte gleichermaßen für die degressive AfA imMietwohnungsbau. "Investitionen sind langfristige Entscheidungen und benötigenstabile Rahmenbedingungen. Kurzfristige Maßnahmen erzeugen nur ein Strohfeuer.Wir brauchen aber nachhaltige Investitionen in den Wohnungsbau. Daher solltejetzt endlich die lineare AfA dauerhaft erhöht werden. Moderne, gepflegteTurnhallen und Sportstätten sind ein wichtiger Bestandteil unserer öffentlichenInfrastruktur. Leider sind aber oft in einem vernachlässigten Zustand. Dahergilt es, jetzt mit einem gezielten Förderprogramm rasch Abhilfe zu schaffen."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33001/4539381OTS: ZDB Zentralverband Dt. BaugewerbeOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell