Baugewerbe fordert Beibehaltung der Zeitumstellung

Berlin (ots) - Zur aktuellen Diskussion über die Abschaffung derZeitumstellung erklärt der Hauptgeschäftsführer des ZentralverbandsDeutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa: "Der Vorschlag vonKommissionspräsident Junker, die Regelung der Zeitumstellung deneinzelnen EU-Mitgliedstaaten zu überlassen, bringt keinenFortschritt, sondern endet im Chaos!Es ist heute schon erkennbar, dass die Mitgliedsstaaten zu völligunterschiedlichen Ergebnissen kommen werden. So liebäugeln Dänemarkund die Niederlande beispielsweise mit der dauerhaften Winterzeit,Polen dagegen mit der dauerhaften Sommerzeit.Auch in Deutschland ist die Situation nicht eindeutig. Zwar isteine Mehrheit für die Beibehaltung der Sommerzeit, hat sich abermitten im Hochsommer dazu geäußert. Wir fragen uns, wie dieseAbstimmung ausfallen würde, wenn sie im Winter - unter Beibehaltungder Sommerzeit - durchgeführt worden wäre.Denn die Beibehaltung der Sommerzeit bedeutet je nach Wohnort,dass es erst kurz vor zehn Uhr morgens hell wird. Das kann u.U. sechsWochen mehr dunkle Wege zur Arbeit und in die Schule bedeuten. Fürdie Bauunternehmen hat das zur Folge, dass wir die Baustellenbeleuchten oder aber die Beschäftigten abends länger arbeiten müssen.Was wir unter keinen Umständen wollen, ist ein Chaos im Hinblick aufdie verschiedenen Uhrzeiten in den EU-Mitgliedstaaten. Wir plädierendaher dafür, das jetzige System der Zeitumstellung beizubehalten.