Baugewerbe begrüßt Modernisierungsprogramm für Infrastruktur der Bahn

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Unterzeichnung der Leistungs- undFinanzierungsvereinbarung (LuFV III) von Bund und DB AG erklärte Felix Pakleppa,Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe: "Mit derVerstetigung der Investitionen in die Infrastruktur der Bahn im Rahmen derLeistungs- und Finanzierungsvereinbarung werden die richtigen Weichen gestellt.Mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln erhalten die mittelständischenFirmen der Bauwirtschaft die erforderliche Planungssicherheit, um nachhaltigKapazitäten für die anstehenden Bauaufgaben zu schaffen. Daher begrüßen wir dieVereinbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn ausdrücklich.Nun muss sichergestellt werden, dass die Gelder auch wirklich verbaut werden undes zu einem echten Update für die Bahninfrastruktur kommt. Neben denInvestitionen in das Schienennetz geht es dabei auch um Bahnhöfe,Park&Ride-Parkplätze und andere schienennahe Komponenten aus dem Hoch- undTiefbau. Wichtig ist, dass hierbei der heimische Mittelstand eingebunden ist unddie Vergabepraxis durch Fach- und Teillosvergabe auch kleinere Bauunternehmeneinbezieht. Nur wenn die gesamte Bauwirtschaft, deren Großteil nach wie vor diebaugewerblichen Betriebe des Mittelstands ausmachen, an der Umsetzung derInvestitionen mitarbeitet, kann es zu einer spürbaren Verbesserung für dasSchienennetz kommen."