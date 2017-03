Baugewerbe begrüßt die Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregisters: Landesregister dürfen daneben aber nicht aufrechterhalten werden

Berlin (ots) - "Das Baugewerbe begrüßt den heute vom Kabinettbeschlossenen Gesetzentwurf zur Einführung eines bundesweitenWettbewerbsregisters. Ein solches Register kann dazu beitragen, dassöffentliche Aufträge nur an solche Unternehmen vergeben werden, diekeine erheblichen Rechtsverstöße begangen haben und die sich imWettbewerb fair verhalten haben." So der Hauptgeschäftsführer desZentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa. "Aus Sicht derBieter macht ein bundesweites Wettbewerbsregister allerdings nur dannSinn, wenn im Gegenzug sämtliche Landesregister abgeschafft werden.Ansonsten droht ein Doppelsystem von Bundes- und Landesregistern mitunterschiedlichen Voraussetzungen und Verfahren. Dies würde dieSituation für alle Bieter deutlich erschweren", mahnt Pakleppa.Befürwortet wird die Einrichtung einer zentralen Prüfungsstelle, dieeinheitlich die von Unternehmen durchgeführtenSelbstreinigungsmaßnahmen bewertet. Hierdurch wird verhindert, dassunterschiedliche Vergabestellen eine durchgeführte Maßnahmeunterschiedlich bewerten. Dies schafft für die BieterRechtssicherheit.Pakleppa fordert abschließend: "Bislang fehlt im Gesetzentwurfjedoch ein Anspruch des Bieters auf Schadensersatz wegen zu Unrechtaufgenommener Eintragungen bzw. Untätigkeit bei der Löschungfehlerhafter Eintragungen. Zur Klarstellung ist ein solcherSchadensersatzanspruch in das Gesetz aufzunehmen."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.de, www.zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell