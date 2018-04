Baugewerbe zu aktuellen Lehrlingszahlen: Trend zeigt weiter nach oben

Berlin (ots) - Zu den heute von der SOKA-Bau veröffentlichtenZahlen zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Bauhauptgewerbe erklärteFelix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands DeutschesBaugewerbe: "Der Trend zeigt weiter nach oben. Derzeit absolvierenrund 35.000 junge Menschen eine Ausbildung in unserer Branche. Dassind 3,2 % mehr als im 1. Quartal 2017. Mit 7,8 % ist die Zahl derAuszubildenden in den neuen Bundesländern besonders starkt gestiegen.Auch was die Zahl der Ausbildungsbetriebe angeht, liegen die neuenBundesländer vorne: Sie liegt im 1. Quartal 2018 um 6,6 % höher alsim Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt bilden rund 15.000Betriebe aus, das sind 1 % mehr.Diese Zahlen machen Hoffnung, dass sich die Entwicklung sofortsetzt. Denn die Perspektiven für eine Karriere am Bau sindangesichts der großen Bauaufgaben, die immer noch vor uns liegen,bestens.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409,Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell