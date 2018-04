Baugewerbe: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen weiter im Plus

Berlin (ots) - Zu den heute veröffentlichten Zahlen desStatistischen Bundesamts erklärte der Hauptgeschäftsführer desZentralverbands Deutsches Baugewerbe:"Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen liegt in den erstenzwei Monaten des Jahres mit 1,6 % weiter im Plus. Aufgrund desdeutlichen Rückgangs des Zuzugs von Menschen nach Deutschland werdenweniger Plätze in Wohnheimen benötigt, so dass hier ein deutlicherRückgang der Bauanträge und damit der Genehmigungen zu verzeichnenist. Um allerdings die von der Bundesregierung als Zielgrößeausgegebenen 1,5 Mio. Wohnungen in dieser Legislaturperiode zukommen, brauchen wir deutlich mehr Baugenehmigungen. Hier zeigt sicheinmal mehr, dass die Mensch abwarten, ob und wenn ja welcheFördermaßnahmen ergriffen. Die Bundesregierung ist aufgefordert, ihrWohnungsbaupaket schnellst möglich auf den Weg zu bringen."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell