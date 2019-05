Baugewerbe: Zahl der Auszubildenden bewegt sich weiter auf hohem Niveau

Berlin (ots) - "Die aktuell vorliegenden Zahlen zu denAusbildungsverhältnissen im Bauhauptgewerbe belegen eindrucksvoll,dass das Baugewerbe auch bei Jugendlichen zu einem wichtigenArbeitgeber geworden ist." Dieses erklärte der Hauptgeschäftsführerdes Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa, heutein Berlin zu den von der SOKA-Bau veröffentlichten Zahlen.Danach war dann zum 31. März 2019 36.481 Ausbildungsverhältnisseregistriert, was einem Plus von 5,2 % gegenüber dem 31. März 2018entspricht. In den alten Bundesländern erhöhte sich die Zahl derAuszubildenden in allen vier Lehrjahren von 29.904 60 auf 31.217 (=4,2 %), in den neuen Bundesländern erhöhte sich die Zahl von 4.705Auszubildenden um 559 auf 5.264 (gleich 11,9 %).Die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr erhöhte sichüberproportional um 6,1 % auf 11.228 in den alten und um 10,7 % auf2.289 Lehrlinge in den neuen Bundesländern.Erfreulicherweise hat sich auch die Zahl der Ausbildungsbetriebeim selben Zeitraum um 1,4 % von 14.450 auf 14.654 erhöht. "DieBauwirtschaft ist ein attraktiver Arbeitgeber, der für hoheAusbildungsvergütungen, gute Bezahlung und attraktive Karrierechancensteht. Diese reichen vom Vorarbeiter, über den Werkpolier bis hin zumMeister, der es den jungen Menschen ermöglicht, ein eigenesUnternehmen zu gründen. 80 % der gesamten Ausbildung wird von denmittelständischen Unternehmen des Deutschen Baugewerbes geleistet.Darauf können wir stolz sein!" So Pakleppa abschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell