Baugewerbe: Den Worten müssen Taten folgen / Schnelle Umsetzung der Beschlüsse des Wohnungsbaugipfels angemahnt

Berlin (ots) - "Die Richtung stimmt! Wir begrüßen die Beschlüsse,die im Rahmen des Wohnungsbaugipfels gefasst wurden, grundsätzlich.Aber Beschlüsse alleine reichen nicht. Nun geht es darum, dieBeschlüsse möglichst zügig umzusetzen. Und dafür war es richtig undwichtig, dass alle drei staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Kommunenbeteiligt waren und nun hoffentlich am selben Strang in dieselbeRichtung ziehen." Dieses erklärte der Präsident des Zentralverbandesdes Deutschen Baugewerbes, Dr.-Ing. Hans Hartwig Loewenstein, nachdem Baugipfel heute im Bundeskanzleramt.Loewenstein ging in seinem Statement auf mehrere Punkte des zwölfSeiten starken Papiers ein: "Wir begrüßen es sehr, dass der Bund dieFörderung des sozialen Wohnungsbaus aufgestockt hat, so dass 100.000zusätzliche Sozialwohnungen geschaffen werden können. Allerdings musssichergestellt sein, dass die Länder die Mittel in vollem Umfangzweckbestimmt einsetzen.Mitarbeiterwohnungen können ein probates Mittel sein, sowohl demFachkräftemangel als auch der Wohnungsnot entgegenzuwirken. Wir gehendavon aus, dass die von der Bundesregierung bereits beschlossenesteuerliche Sonderabschreibung auch für den Bau vonMitarbeiterwohnungen durch die privaten Unternehmen gilt.Dass das Baugesetzbuch wie auch die Landesbauordnungengrundsätzlich durchforstet werden müssen, um Planungsprozesse zuvereinfachen, begrüßen wir ebenfalls. Besonders im Bereich desBauordnungsrecht gibt es viel zu tun. Wenn in dem Papier nun für ein"einfaches, handhabbares und verständliches Bauordnungsrecht"geworben wird, so entspricht das genau dem, was wir seit Langemerwarten. Typenhäuser müssen zwingend in die Landesbauordnungeneinbezogen werden, um in bestimmten Segmenten des Wohnungsmarktesschneller zu neuen Wohnhäusern zu kommen. Hier sind vor allem dieLänder gefordert. In diesem Kontext gehört auch die Forderung aus demEckpunktepapier, dass technische Standards und Normen sowie Gesetzenicht dazu führen dürfen, dass Bauen und Wohnen unerschwinglichwerden. In diesem Zusammenhang sei an die Mantelverordnung erinnert,die, würde sie in der im Bundesrat anhängigen Fassung umgesetzt, zueiner erheblichen Kostensteigerung für die Unternehmen und damit zueiner Verteuerung des Wohnens führen würde. Ähnliches gilt auch fürdie die EnEV. Allein die Verschärfung der EnEV von 2014 hat zuMehrkosten von rund 10 % beim Bauen geführt, ohne dass dadurchadäquate Einsparungen bei dem Energieverbrauch erzielt worden sind.Vor diesem Hintergrund sei darin erinnert, dass bei einerlangfristigen Energieeffizienzstrategie, wie im Eckpunktepapiervorgesehen, auf eine weitere Verschärfung der Standards bei der EnEVverzichtet werden muss.Wir begrüßen das Bekenntnis des Eckpunktepapiers zur dualenAusbildung in der Bauwirtschaft, die wesentlich zurNachwuchssicherung am Bau beiträgt. Dazu gehört aber auch, dass derMeistervorbehalt in den Bauberufen erhalten bzw. dort wo erabgeschafft worden ist, wieder eingeführt wird. Leider konnte mansich nicht darauf verständigen, die Bekämpfung von Schwarzarbeit,illegaler Beschäftigung und Lohndumping am Bau mit in das Papieraufzunehmen. Dieses ist aber essenziell, wenn man dieLeistungsfähigkeit der mittelständischen Bauwirtschaft auf Dauererhalten möchte."