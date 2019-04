Baugewerbe: Wohnungsbau weiter dynamisch

Berlin (ots) - "Die Nachfrage im Wohnungsbau zeigt sich weitersehr dynamisch." So kommentierte Felix Pakleppa die heute vomStatistischen Bundesamt gemeldeten Daten zu den Baugenehmigungen.Danach wurden im Januar insgesamt 27.100 Wohnungen genehmigt, daswaren 2.260 mehr als vor Jahresfrist. Dabei legten gleichermaßen dieNeubaumaßnahmen (+9%) als auch die Umbaumaßnahmen (+10%) deutlich zu.Den größten Anteil an den Baugenehmigungen stellen die Wohnungenin Mehrfamilienhäusern mit über 13.600 Wohneinheiten. Hiervonentfallen knapp 5.777 Einheiten auf Eigentumswohnungen (+10,5%)."Zwar wurden damit wieder mehr Mietwohnungen (7.857 WE) genehmigt,allerdings fiel die Steigerung mit 3,5% hier deutlich verhalteneraus. Um hier mehr Drive in den preiswerten Mietwohnungsbau zubekommen, braucht es vor allen Dingen eine deutliche Forcierungpreiswerter Baulandflächen durch die Kommunen. Wir drängen alsBauwirtschaft zudem darauf, Planungs- und Genehmigungsprozesse zubeschleunigen und zu vereinfachen. Darüber hinaus sollten bundesweiteinheitliche Typengenehmigungen in die Landesbauordnungen aufgenommenwerden. Damit können Kosten deutlich reduziert werden." So Pakleppaabschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell