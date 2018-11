Baugewerbe: Wir bauen Heimat! - Hochwertiger Wohnungsbau für alle Bevölkerungsgruppen notwendig - Neustart der Mantelverordnung gefordert

Berlin (ots) - "Bauinvestitionen sind Investitionen in dieZukunft; dauerhafte Bauwerke überleben bisweilen Jahrtausende undsind für die Lebensqualität eines Landes prägend." Das erklärte derneu gewählte Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes,Reinhard Quast, anlässlich des Deutschen Baugewerbetages 2018 heutein Berlin. Das Motto des diesjährigen Branchentreffs des größten undältesten Bauverbandes Deutschland, der rund 35.000 mittelständischeBauunternehmen Deutschland vertritt, lautete: Wir bauen Heimat!Diesem Motto folgend erklärte Quast, dass es Aufgabe derBaubranche sei, Menschen einen positiven Rahmen für ihre Heimat zubauen. Dazu gehören Gebäude, die Schutz aber auch Arbeitsraum bieten,Verkehrswege, aber auch Glasfasernetze und Sendemasten, "die diereale mit der virtuellen Welt verbinden und für das Heimatgefühl desmodernen Menschen unabdingbar sind".Quast wies aber auch darauf hin, dass die Fülle von Vorschriftenund Regularien die Bauunternehmen ohne Not einenge, das Bauen immerteurer mache und kreative Lösung verhindere. Als Gegenbeispielverwies er auf die alten Baumeister, die mit einer geringen Anzahlvon Vorschriften und Regelung, aber mit viel Gestaltungsspiel-raumund hohem ästhetischen Anspruch Heimat gebaut hätten.Letztlich sind für ihn möglichst viele und komplexe Regelungen undVorschriften kein Indiz für deren Sinnhaftigkeit, komplexe Prozessemit ihren vielen Abhängigkeiten kein Indiz für gute Bauqualität, aufdie es aber letztlich ankomme.In Bezug auf die aktuelle Diskussion über bezahlbares Wohnenerklärte er: "Wir brauchen hochwertigen Wohnungsbau für alleBevölkerungsgruppen, um eine Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden.Es darf nicht sein dass der Facharbeiter, die Krankenschwester oderder Feuerwehrmann keine bezahlbare Wohnung mehr finden und zustundenlangem Pendeln gezwungen sind." Gleichzeitig erteilte er demkonzeptlosen, seriellen Bauen eine Absage und forderte moderneKonzepte für neue Wohnviertel, damit sie für ihre Bewohner zur Heimatwürden.Der Deutsche Baugewerbetag beschäftigte sich mit allen wichtigenFragen und aktuellen Themen in Bezug auf die Rahmenbedingungen fürdie mittelständische Bauwirtschaft. Die rund 500 Gäste konnten denBundesminister für Wirtschaft und Ener-gie, Peter Altmaier, sowie dieBundesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag,Andrea Nahles, als Hauptredner erleben.In einer Diskussionsrunde mit Bauunternehmern, an der auch derparlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit, Florian Pronold, teilnahm, ginges vor allem um den Neustart der sog. Mantelverordnung.Quast betonte daher noch einmal ausdrücklich, dass das Recyclingmineralischer Baustoffe nicht unmöglich gemacht werden dürfe, nur sokönnten steigende Baukosten und Mülltourismus verhindert werden. DieVerwertung von Bodenaushub und Recyclingsmaterial muss nicht nurweiter möglich sein, sondern sie muss erleichtert werden.Abschließend erklärte Quast, dass ihm um die Zukunft der Branchenicht bange sei, denn noch seien nicht alle Wohnungen gebaut undnicht alle Straßen saniert. Daher biete die Branche auch eineausgezeichnete Perspektive für eine Karriere am Bau. Der alte Satz"Deutschland ist zu Ende gebaut," wurde nie mehr ad absurdum geführtwie derzeit. "Richtig dagegen ist: gebaut wird immer. Wir bauenHeimat! Für die Menschen! Für das Leben der Zukunft! Das ist unsereBestimmung!"Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell