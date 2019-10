Baugewerbe: Wiedereinführung der Meisterpflicht beschließen!

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen ersten Lesung des Gesetzeszur Wiedereinführung der Meisterpflicht im Deutschen Bundestagerklärt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des ZentralverbandsDeutsches Baugewerbe:"Die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einzelnen Gewerken istüberfällig. Daher sind wir auch froh, dass die Koalitionsfraktionennun einen Vorstoß unternehmen und das Gesetzgebungsverfahren dazu inGang setzen. Daher appellieren wir an die Abgeordneten des DeutschenBundestags, das Gesetz zur Wiedereinführung des verpflichtendenMeisterbriefs in einzelnen Handwerken möglichst zügig zu beschließen.Die Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2004 hat in denBauberufen, die aus der Anlage A gestrichen wurden, zu dramatischenFehlentwicklungen geführt. Nicht nur die Ausbildungsleistung hat sichdrastisch verringert, auch die Zahl der Meisterprüfungen isterheblich zurückgegangen. Ohne Meisterbetriebe gibt es aber keineAusbildung - mit fatalen Folgen für die Fachkräftesicherung. Um dasSystem der dualen Ausbildung nicht nachhaltig zu beschädigen, mussjetzt dringend die Wiedereinführung des Meisterbriefs kommen! DerMeisterbrief ist darüber hinaus ein verlässliches Gütesiegel und istzumindest in den Bauberufen schon aus Verbraucherschutzgründengeboten.Wir setzen uns dafür ein, die Meisterpflicht im Fliesenleger-,Estrichleger-, Betonsteinhersteller- und Parkettlegerhandwerk wiedereinzuführen, um die Verwerfungen, die die Abschaffung derMeisterpflicht 2004 verursacht hat, zu beseitigen."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell