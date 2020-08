Baugewerbe: Starke Ausbildungsleistung der Betriebe trotz Corona

Berlin (ots) - Die in den Monaten Januar bis einschließlich Juli erfassten Ausbildungsverträge im 1. Lehrjahr liegen um 6,1 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Waren es in 2019 noch 6180 junge Menschen, die einen Ausbildungsvertrag am Bau abschlossen, so sind es in 2020 6658. Dieses geht aus heute veröffentlichten Zahlen der SOKA-Bau hervor."Aus der Vergangenheit wissen wir, dass viele Ausbildungsverträge erst in den Monaten August bis Oktober abgeschlossen werden. Momentan sind viele Lehrstellen unbesetzt, die jungen Menschen können sich immer noch bewerben. Die Perspektiven für eine erfolgreiche Berufskarriere in der Bauwirtschaft sind weiterhin bestens," so der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/4677764OTS: ZDB Zentralverband Dt. BaugewerbeOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell